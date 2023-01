¿Causalidad o causalidad?: Curutchet de vacaciones, Chiquilitto ausente y quedó Brignardello

La intendenta Mónica Curutchet se tomó vacaciones, y el concejal Alberto Brignardello quedó al frente del Departamento Ejecutivo Municipal, dado que el viceintendente Juan Chiquilitto también se encuentra de vacaciones y fuera de la provincia. Por casualidad o causalidad, los periodos de descanso de Curutchet últimamente coinciden con los de su vice, y no son pocas las versiones que sostienen que en política «no existen las casualidades».

Ayer fuentes extraoficiales indicaron que Curutchet se tomó «solamente cinco días de vacaciones», porque aseguran que estará presente «en los actos oficiales» de la Fiesta provincial del Trigo y Fiesta nacional del Trigo y el Pan, que se desarrollarán -el viernes 27 y sábado 28- en el predio de Racing Club de Eduardo Castex.

El descanso coincidió con la ausencia de Chiquilitto en la localidad, por lo cual quien lo continúa en la lista de concejales debe quedar a cargo del Ejecutivo. Así, Brignardello está a cargo del despacho de la calle Padre Durango.

La misma situación se produjo en julio del año pasado, cuando Curutchet tomó licencia y Chiquilitto se encontraba en Buenos Aires. En aquella oportunidad Brignardello admitió que se sorprendió de quedar al frente del municipio castense. «Sí, me sorprendió, pero Mónica me dio la confianza y también todo el equipo me dio la bienvenida. El primer día atendí gente y anoté las prioridades que debíamos hacer», narró.

Sincericidio confirmado.

Brignardello fue quien reveló -y confirmó oficialmente- las diferencias entre Curutchet y Chiquilitto, que finalmente quedaron expuestas cuando se tuvo que conformar la lista de candidatos del oficialismo castense.

En aquella entrevista, en julio del año pasado, el concejal admitió que existen «opiniones desencontradas» entre Curutchet y Chiquilitto, y que ambos no tienen «mucho diálogo», pero «a veces se hablan o se contestan el teléfono».

«Hay diferencias entre nosotros, pero las tratamos de solucionar en los ámbitos que corresponden», admitió el entrevistado. Igualmente reveló que existían dos sectores antagónicos en el oficialismo castense y confirmó: «Seguiré apoyando a Mónica (Curutchet), pero tampoco quiero estar en contra de Juan (Chiquilitto). Ya lo hemos charlado y aclarado con Juan, y está todo bien».

Situación blanqueada.

Chiquilitto admitió que le dolió quedar afuera de la lista de candidatos del Frente Juntos por el Cambio (JxC) en Eduardo Castex, porque pretendía continuar otro período en el Concejo Deliberante, pero aseguró que Curtuchet y la jueza de Paz, Florencia Zumel, lo vetaron. Se quejó porque la lista oficialista se decidió «entre muy pocos y esas cosas generan malestar», pero consideró que es momento de «dar vuelta la página y seguir adelante».

Chiquilitto fue fundamental para que JxC recupere en 2019 la intendencia de Eduardo Castex, y causó sorpresa que no haya sido incluido en la nómina de candidatos para las elecciones del año próximo.

Comentarios

Comentarios