Torneo Provincial 2023: Días y horarios de la primera fecha en Preliminar y Primera División

El Ente Provincial del Fútbol anunció los días y horarios del comienzo del Torneo Provincial de Fútbol “Néstor Doroni – Mario Ayala”, en las categorías Preliminar y Primera División. Los equipos castenses –en ambas categorías- debutan en sus estadios. LA PROGRAMACIÓN

CATEGORÍA PRELIMINAR – SÁBADO 27

En la categoría Preliminar jugarán futbolistas nacidos desde el año 2002 inclusive y la modalidad de disputa será con partidos de ida y vuelta.

Compiten 8 equipos de cada liga y la única ventaja será definir el último partido en la cancha del equipo mejor clasificado en su liga.

– Juventud Regional vs Deportivo Mac Allister – Sábado 17 horas

– Racing Club de Eduardo Castex vs Atlético Santa Rosa – Sábado 17 horas

– Sportivo Realicó vs All Boys de Santa Rosa. Sábado 17 horas

– Estudiantil de Eduardo Castex vs Unión de General Campos – Sábado 19 horas

– La Barranca vs Sportivo Independiente – Sábado 17 horas

– Deportivo Alpachiri vs Ferro de General Pico – Sábado 17 horas

– Deportivo Winifreda vs Alvear FC – Sábado 20 horas

– Guardia del Monte vs Costa Brava – Sábuado 17 horas.

PRIMERA DIVISIÓN – DOMINGO 29

ZONA A

– Costa Brava vs Deportivo Mac Allister – 19.30 horas

– Racing Club de Eduardo Castex vs Independiente de Doblas – 20 horas

ZONA B

– Unión Deportiva Bernasconi vs Ferro de Intendente Alvear – 18 horas

– Unión de General Campos vs All Boys de Trenel – 17 horas

ZONA C

– Alvear FC vs Deportiva Winifreda – 20.30 horas

– Estudiantil vs General Belgrano – 17 horas

ZONA D

– All Boys (Santa Rosa) vs Juventud Regional – 19 horas

– Pampero (Guatraché) vs Cultura Integral – 17 horas

