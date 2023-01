En La Pampa, extenderán el horario de clases en 45 escuelas primarias

A partir de marzo, 45 escuelas primaras pampeanas extenderán sus horarios escolares a 5 horas. Tras un trabajo de relevamiento “artesanal” y de analizar cada situación con los directivos de las instituciones, se decidió el listado de los establecimientos que comenzarán esta modalidad. Asimismo, desde el Ministerio de Educación recién compartirán los nombres cuando comience el calendario escolar, en febrero.

La iniciativa fue anunciada en abril del año pasado por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. El objetivo era que las escuelas primarias de todo el país tengan una hora más de clase por día por lo que la carga horaria por turno pasaría de cuatro a cinco horas. “Es una mejora muy importante para la escuela primaria. Sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación”, había resaltado el titular de la cartera.

También había aclarado que el cambio “requiere la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios” y puntualizó que esa hora más por día “significa tener 38 días más de clase por año”. Había mencionado que las y los docentes percibirán “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral”.

Ayer el Ministerio de Educación de La Pampa confirmó que la extensión horaria comenzará en marzo, pero solo en 45 escuelas primarias (2.900 estudiantes) de las 196 que están ubicadas en todo el territorio pampeano, es decir el 63 % del total. “El próximo año lectivo se sumarán más establecimientos”, señaló la directora de Enseñanza Primaria, María Magdalena Godoy.

En territorio.

En primer lugar, la funcionaria aclaró que hay escuelas con jornada completa, extendida y escuelas hogares. “Hoy por hoy estamos teniendo 4:15 y el objetivo es pasarla a 5 horas”, explicó.

Para poder seleccionar las 45 escuelas, de distintos puntos de la provincia, Godoy describió que el relevamiento se realizó con “un extendido trabajo de campo, en diálogo con directivos de las instituciones y docentes”. Subrayó que la confección del listado “no es por un déficit en particular”, sino que se evaluaron distintos puntos, como “la infraestructura, el análisis de lo que viene trabajando la escuela y el contexto de cada lugar”. Siguiendo esta línea, señaló que la extensión horaria se va a realizar “de forma progresiva” en toda la provincia.

-¿Cuál es el objetivo de la extensión horaria?

-Se trabajará en un refuerzo pedagógico para fortalecer saberes e incorporar mayor cantidad de saberes, a través de distintas acciones. Queremos generar espacios de talleres con la implementación de lo que se ha aprendido en capacitaciones, fortalecer los aprendizajes en lengua y matemáticas, educación digital, además de trabajos lúdicos con intención pedagógica.

Diálogos y consensos.

La directora destacó que “para que el proyecto se pueda llevar adelante de forma efectiva será importante el diálogo entre la comunidad educativa y las familias, por eso se realizó un trabajo artesanal con cada colegio”. En ese sentido aclaró que “no se generarán nuevos cargos docentes, sino que los que ya trabajan en el colegio recibirán una remuneración por ese tiempo”. Con respecto a los docentes viajeros dijo que “en las escuela se analizó cada situación para poder comenzar con la modalidad”.

Desde el gremio Utelpa, en julio del año pasado, habían expresado que “la medida era poco clara” y que “40 o 45 minutos no cambian nada”. Sobre esas afirmaciones, Godoy afirmó: “No es algo que no va a servir. Es importante reorganizar la escuela en el marco del proyecto educativo y cada escuela armará las propuestas. No es que es una hora más de matemática y lengua por fuera de lo que se está enseñando”.

Ayer se consultó nuevamente con el gremio para saber su postura ante la confirmación de la extensión horaria y desde Utelpa aseguraron que “el tema se abordó el año pasado, pero no se firmó ningún acuerdo” y que pidieron que los cambios “no modifiquen ni afecten a los trabajadores”.

