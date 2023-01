La famosa banda «Panic! At the Disco» anuncia su separación

El líder de la banda, Brendon Urie, anunció en las redes sociales que el grupo tomará caminos separados después de los shows programados en Europa y el Reino Unido en los meses de febrero y marzo de este año.

“A veces, un viaje debe terminar para que comience uno nuevo”, escribió el vocalista Urie, y agregó: “Espero con ansias esta próxima aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá”.

Continuó: “Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros. Ya sea que haya estado aquí desde el principio o nos acabes de encontrar, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes”.

La banda estadounidense de pop rock comenzó en 2004 y llegó a la fama con éxitos como «I Write Sins Not Tragedies» y «Nine in the Afternoon». Incluye a Urie, Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson entre sus miembros.

