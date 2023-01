Morales y Carrió buscan fortalecer su alianza dentro de JxC

Fue un nuevo capítulo de la serie de reuniones que mantendrán Carrió y Morales en el marco de su alianza dentro de Juntos por el Cambio.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, se reunieron en la Casa de Jujuy con los equipos técnicos de política exterior para analizar la situación internacional y el rol de nuestro país en el mundo. “La Argentina debe tener una política exterior basada en el respeto irrestricto de la democracia y los derechos humanos”, coincidieron.

Formaron parte de la reunión los ex diputados nacionales Facundo Suárez Lastra y Marcelo Stubrin; el ex vicecanciller Carlos Foradori; y el ex embajador Carlos Pérez Llana, por la UCR; y Maximiliano Ferraro, el ex diputado nacional Fernando Sánchez y el economista y ex embajador Facundo Villa, en representación de la CC.

Durante el encuentro se abordaron, también, temas como los intereses argentinos en un nuevo escenario internacional y la posición que debe adoptar la Argentina ante este nuevo escenario, siempre respetando los valores históricos de los espacios que integran Juntos por el Cambio.

Se trata de la continuación de una serie de reuniones que seguirán manteniendo Carrió y Morales en el marco de su alianza dentro de Juntos por el Cambio.

