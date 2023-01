Paolo Guerrero fue presentado en Racing

El delantero peruano Paolo Guerrero finalmente tuvo su presentación oficial como refuerzo de Racing Club, donde jugará hasta el final de diciembre de 2023. «Quiero estar al 100 por ciento», dijo.

«Gracias a la gente de Racing y el grupo, me siento muy feliz de estar en este gran club. Me han tratado súper bien y ahora toca mi parte, ponerme a punto para volver a jugar cuanto antes. Estoy trabajando y debería estar para la próxima semana. Quiero estar al 100 por ciento cuanto antes».

Sobre la dorsalera 22 que usará: «Tiene mucha historia. Dije que podía usar cualquier número, pero cuando me lo propusieron me dio mucho orgullo. Milito es un ídolo, ¿cómo no querer usarlo? Decidí tomarlo». «Venir a Racing motiva a cualquier jugador. No hace falta decirlo, con la ventaja de jugar Libertadores. Cuando apareció la posibilidad, yo había tenido una conversación hace mucho. Me siento muy afortunado».

«Lo que hablé con Gago por teléfono era lo mismo que con Rubén (Capria), objetivos, cómo jugaba el equipo. Es un equipo que presiona muy arriba, muy dinámico, muy intenso, esos son los equipos con los que me gusta jugar. Necesito estar 100 por ciento preparado, con todos los objetivos claros».

Sobre el fútbol argentino: «Es una liga nueva para mí y con muchos desafíos, sé que es una de las mejores de Sudamérica». «El grupo me trató súper. Es un equipo con gente muy experimentada, con muchachos que están surgiendo, ya no hace falta decirlo porque el campeonato pasado lo han demostrado. Este equipo seguramente va a pelear por todo este año. No me cabe duda que alguna podrá ganar».

«La sensación de llegar es de las mejores, es un desafío estar en Racing, jugar Libertadores, en la liga argentina. Tengo mucha expectativa y quiero estar bien».

