El video de la mortal golpiza policial a un afroestadounidense en EE.UU

La ciudad estadounidense de Memphis divulgó anoche -tal como se había anunciado- el video de la golpiza policial en la que murió un hombre negro de 29 años, lo que provocó pequeñas protestas contra la brutalidad policial pero menos importantes de lo que se temía.

Cinco oficiales de policía, también negros, fueron imputados con cargos de asesinato en segundo grado por la paliza a Tyre Nichols, quien murió en un hospital el 10 de enero, tres días después de ser detenido bajo sospecha de conducción imprudente.

El material en video de las cámaras instaladas en el cuerpo de los policías muestra a un grupo de oficiales que detiene a Nichols y lo intenta derribar usando una pistola inmovilizadora Taser, y luego persiguiéndolo mientras escapa, reseñó la agencia de noticias AFP.

En los siguientes segmentos del material -que dura una hora en total y ofrece audio solo en algunas partes-, se ve a Nichols llorando por su madre y gimiendo mientras los policías lo patean repetidamente y lo golpean.

Apenas difundidas las imágenes, el presidente Joe Biden dijo estar «indignado y profundamente dolorido».

El mandatario advirtió que el video «indignará a Estados Unidos» y pidió mantener la calma: «quienes buscan justicia no deberían recurrir a la violencia ni a la destrucción», añadió.

Contextual videos released by @MEM_PoliceDept show the events leading up to the assault on Tyre Nichols. Initially pulled over to be detained, Nichols fled on foot after resisting officers.

