“Succession” lanzó nuevo adelanto y fecha de su cuarta temporada

Luego del éxito que han significado sus tres primeras temporadas, este drama televisivo de HBO está listo para tomar el relevo que dejará The Last Of Us, y previo a ello, se han dado a conocer un nuevo avance y algunas imágenes de cara al estreno de la próxima temporada a partir del 26 de marzo.

La espera casi ha terminado para los fanáticos de esta serie de Succession con los nuevos avances que se mostraron de esta historia llena de traiciones y venganza que volverá para su cuarta parte el domingo 26 de marzo. En el tráiler se muestra a Brian Cox regresando el implacable Logan y se le ve discutiendo con Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin), quienes dan vida a sus hijos y se oponen a las decisiones que ha tomado el magnate de medios de comunicación.

Además el adelanto muestra un poco más del nuevo integrante del elenco Alexander Skarsgård, quien en esta nueva entrega se meterá en la piel de Lukas Mattson, el empresario millonario que comprará el conglomerado de la familia Roy. Tambien se ve a Connor (Alan Ruck) en el avance.

Las nuevas incorporaciones al elenco para la siguiente parte incluyen a Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe y Jóhannes Haukur Jóhannesson. La tercera parte, que concluyó en diciembre de 2021, fue una de las grandes favoritas en los premios Emmy de ese año y se llevó a casa los premios a la mejor serie dramática, guión y actor de reparto en un drama para Matthew Macfadyen, quien interpreta a Tom en esta ficción.

Hasta el momento este proyecto ha obtenido 48 nominaciones al mencionado galardón y ha ganado 13 estatuillas.

