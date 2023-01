Sudamericano Sub 20: Argentina perdió y quedó eliminada

El seleccionado argentino Sub ’20 de fútbol sufrió esta noche una decepción mayúscula, al perder por 1-0 con su par de Colombia, resultado que le impidió la clasificación al hexagonal final del Sudamericano de la categoría y, por ende, haberse quedado al margen del Mundial Indonesia 2023.

En el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, el equipo local, que tenía el hándicap de conseguir dos marcadores que le ayudaban a cumplir el objetivo (triunfo y empate), terminó imponiéndose con una anotación del ingresado Juan Fuentes (St. 29m.), en donde halló enorme complicidad del arquero albiceleste, Franco Herrera.

De este modo, el conjunto albiceleste que dirige el DT Javier Mascherano cumplió una campaña por demás inesperada: apenas cosechó 3 puntos sobre 12 posibles, con un solitario triunfo sobre Perú (1-0) y caídas ante Paraguay (1-2), Brasil (1-3) y la de hoy ante Colombia.

El combinado brasileño, que derrotó esta noche por 2-1 a Paraguay en el estadio del Deportivo Cali, ganó la sección A con 10 unidades. Los otros seleccionados clasificados al Hexagonal final son Colombia (8 puntos) y Paraguay (7).

A la hora del análisis, el elenco argentino mostró esta noche la tibieza y la falta de argumentos futbolísticos que caracterizaron su irregular funcionamiento a lo largo del torneo.

La necesidad de ir a buscar el triunfo (único marcador posible que le permitía el pasaje a la segunda ronda) hizo que el técnico intentara poner en cancha a jugadores de buen pie (Nicolás Paz, Axel Encinas, Brian Aguirre) para tratar de garantizar la posesión del balón.

Sin embargo, a ese plan inicial le faltó expansión y continuidad. Porque Argentina continuó equivocándose en esos primeros pases, más allá de que el tándem Infantino-Perrone buscó garantizar equilibrio en la zona central.

El equipo de Mascherano exhibió el control del partido ante una Colombia, que solamente inquietó con las incursiones ofensivas del pibe Daniel Luna por izquierda, limitado en el aspecto físico, a partir de un patadón que le dio Brian Aguilar en los primeros minutos del encuentro.

Lo cierto es que la sensación que otorgó el partido es que la Argentina podría y debería haber llegado al área rival con mayor cantidad de hombres, con una mayor predisposición ofensiva. Pero, precisamente, lo que faltaron fueron las sociedades entre jugadores, laterales o marcadores que se proyectasen en forma continua; mediocampistas que se ofrecieran como descarga.

Todo el potencial de ataque quedó reducido en algún que otro remate de media distancia o en algún arresto individual.

Y los errores le terminaron costando muy caro. Porque el pibe Herrera, quien había mostrado un desempeño sobrio ante Perú, falló en un disparo de Fuentes que no llevaba ningún peligro y la pelota le pasó por abajo para transformarse en la solitaria conquista de la noche.

De allí hasta el cierre, el equipo de Mascherano fue pura impotencia, tirar centros desde cualquier punto y buscar la quimera de marcar dos goles para no quedar eliminada. Nada de eso ocurrió y los chicos argentinos se retiraron con dolor y la cabeza gacha.

Como consecuencia de la caída, Argentina tampoco participará de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, ya que los tres primeros del certamen obtendran el pasaporte para esa cita deportiva.

Síntesis

Colombia: Luis Marquines; Edier Ocampo, Daniel Pedrozo, Kevin Mantilla y Andrés Salazar; Juan Castilla, Jhon Vélez, Oscar Cortés; Daniel Luna; Miguel Monsalve y Ricardo Caraballo. DT: Héctor Cárdenas.

Argentina: Franco Herrera; Brian Aguilar, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Julián Aude; Gino Infantino y Máximo Perrone; Brian Aguirre, Nicolás Paz y Axel Encinas; Ignacio Maestro Puch. DT: Javier Mascherano.

Gol en el segundo tiempo: 29m. Fuentes (C)

Cambio en el primer tiempo: 35m. Alexis Castillo por Luna (C). En el segundo; antes del comienzo, Juan Fuentes por Monsalve (C) y Ulises Ciccioli por Aguilar (A); 14m. Johan Torres por R. Caraballo (C); 18m. Alejo Véliz por Encinas y Nahuel Genez por Aude (A); 33m. Julián Fernández por Perrone (A); 35m. Oscar Cabezas Hurtado por Cortés (C)

Amonestados: Aguilar, V. Gómez (A) Caraballo, Castilla (C)

Arbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

