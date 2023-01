Messi habló por primera vez tras consagrarse en Qatar

A 43 días de la histórica consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, Lionel Messi dio una entrevista en exclusiva con el periodista Andy Kusnetzoff para su programa «Perros de la Calle».

Andy Kusnetzoff había anunciado, a través de las redes sociales de Perro de la Calle (Urbana Play), la conferencia con el astro argentino. El mano a mano se conoció esta mañana (30/1). Previo a ello, hubo un adelanto de la interview que se grabó en París.

Sobre la consagración en Qatar: «Desde ese día cambió todo. Para mí y para todos fue algo impresionante. Se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final». «Por suerte ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseada durante toda mi carrera y, bueno, llegó casi al final», destacó la Pulga en la charla íntima con Kusnetzoff. «Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía», continuó.

También contó cómo vivió la noche previa a la final: «Con Antonela seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial: hablamos antes de irnos a dormir pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos. Repetíamos lo mismo, pero estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé. Tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien».

«La vi ahí y no podía no hacer lo que hice» dijo en referencia al beso que le dio a la Copa del Mundo. «La Copa me llamaba. Me decía ‘Ya está, vení y agarrame que ahora sí la podés tocar’. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba».

Además hizo referencia a Juan Román Riquelme y el famoso topo gigio. «Hablé con Román después del partido. En realidad escribía siempre después de los partidos, hablaba con él. No solo en el Mundial, sino durante todos los años siempre hablo de vez en cuando con Román. En este Mundial, después de los partidos hablábamos. Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y bueno, comentamos un poco todo eso». Sobre el gesto: “Salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo qué había comentado Van Gaal. No me gusta eso que hice”.

