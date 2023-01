Bullrich cree que Macri no será candidato y que Milei es caso «terminado»

La titular del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, volvió a criticar hoy la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) porque fue «muy lenta y muy gradualista»; expresó que cree que Mauricio Macri no será candidato a primer mandatario y descartó un eventual acuerdo con el libertario Javier Milei.

Bullrich hizo estas afirmaciones en Córdoba, adonde viajó para reunirse con referentes de su espacio. En declaraciones al canal 12, manifestó que cree que Macri no va a ser candidato presidencial porque «hasta ahora dice que no y lo ratifica cada vez que uno habla con él, y entonces yo le tomo su palabra». La dirigente también reafirmó su «firme de decisión» de competir en JxC por su candidatura a presidenta: «Ese compromiso es absolutamente firme y no voy a romperlo», remarcó.

Consultada sobre un eventual acuerdo con el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei para competir contra el Frente de Todos (FdT), posibilidad que ella misma y otros dirigentes de JxC habían barajado- Bullrich aseveró que «es algo terminado» ya que «tenemos que ganar en todo el país con nuestra propia fuerza y no buscar muletas».

Sobre la gestión del Gobierno de Macri, admitió que «fuimos muy lentos, muy gradualistas», y resaltó que «los partidos tienen que aprender de sus propios errores. Tienen que entender las razones por las que no pudieron superar los obstáculos, y creo que eso se ha entendido». Aseveró que, en caso de llegar nuevamente al gobierno, «desde el primer día vamos a presentar el conjunto de medidas que le den confianza a la sociedad».

Con respecto a la situación de JxC en Córdoba, dijo que para gobernar la provincia la alianza opositora cuenta con buenos candidatos, como el caso de los actuales legisladores nacionales Luis Juez (Frente Cívico) y Rodrigo de Loredo (radicalismo), aunque evitó manifestar preferencias.

«Quiero que se ordenen y los dos estén. No tengo preferencia. Tenemos que ganar Córdoba y para eso los necesitamos a todos», remarcó, y auguró que la coalición, como ocurrió en las elecciones anteriores, va a tener el «gran apoyo de los cordobeses» en las próximas elecciones.

