Franco no cree que prospere la moneda común en la región

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Ernesto Franco, aseguró que Sergio Massa actualmente desempeña un rol de «superministro» porque la situación del país demanda que las definiciones «pasen por una sola persona». «Está demostrando con muchas cosas, que va bien. Más allá de la inflación que complica mucho, porque el desempleo baja, pero los sueldos no alcanzan», evaluó el funcionario pampeano.

El titular de la cartera económica analizó que actualmente «las finanzas pampeanas en general están bien». «Las actividades mantienen un ritmo que no tenían y esperamos que se mantenga. Las finanzas públicas están bien», dijo en la previa de los festejos de la Fiesta del Trigo en Eduardo Castex.

Franco consideró que el Sircreb no se puede eliminar, después de las críticas que formularon los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC). «Desde lo político el planteo es que el recaudador, cualquiera que sea, siempre es odiado, pero el Sircreb no es invento de La Pampa, es un sistema de recaudación nacional», dijo.

«En La Pampa la diferencia es que es sancionatorio, y quienes no van cumpliendo tienen una retención mayor. Pero, antes de entrar en el Sircreb se les envía una notificación a dos lugares, con un mes de anticipación, para que puedan regularizar», recordó.

Superministro.

Franco también analizó que el ministro de Economía de Nación, Sergio Massa, actualmente «está tomando muchas medidas». «La más discutida puede ser que, por la falta de reservas diferenció un dólar para un sector, pero no había alternativas. La gente no sabía la gravedad de lo que significa llegar al 15 de setiembre donde los barcos estaban entregando el gas y había que pagar con divisas encarecidas por la guerra, pero se pudo pasar esa situación. Es una medida discutida porque no había otra alternativa, porque nosotros no emitimos dólares», explicó.

«Otro grupos de medidas -continuó- que viene tomando lo viene acompañando el mercado, como las emisiones de deudas que hizo en pesos; y está tratando de transformar a pesos la deuda argentina en dólares».

El funcionario pampeano admitió que «el gran problema es la inflación que no se puede encontrar la vuelta en este gobierno, como tampoco que se la encontró el gobierno anterior, y este período se agravó por la inflación mundial provocada por la pandemia y la guerra».

«La expectativa desde el punto de vista de la economía a futuro es muy buena porque se está haciendo el gasoducto de Vaca Muerta que permitirá a mediano plazo dejar de comprar y comenzar a vender gas que permitirá el ingreso de dólares», resaltó.

-Franco, un rápido análisis social y político indica que, como no ocurría desde la década del 90, hoy Massa es el nuevo superministro del gabinete nacional.

-Sí. Yo creo que sí. Hablás de Cavallo que fue el último superministro, para bien o para mal, porque tuvo épocas buenas y otras malas. Pero, efectivamente la definición de muchos temas pasa por él, porque hay necesidad que pasen por una sola persona, y está demostrando con muchas cosas que va bien, más allá de la inflación que complica mucho, porque el desempleo baja, pero los sueldos no alcanzan. Creo que es un superministro.

-¿Y la moneda Sur, para intercambio comercial con Brasil, puede mitigar la falta de dólares?

-Siempre se intentó. En su momento lo intentaron Lula y Kirchner con una caja compensadora para las ventas y compras entre ambos países para evitar pasar por el dólar, pero les pegaron unos fuertes misilazos desde Estados Unidos, porque el dólar se caía. Hay que tener mucha independencia económica y financiera para poder hacer esto. A mi entender una moneda común o estos mecanismos de los Bancos Centrales, va a ser muy difícil de implementar.

