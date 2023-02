Ozzy Osbourne anunció su retiro de las giras por problemas de salud

El cantante, considerado una leyenda dentro del «heavy» y que tenía previsto actuar en España en mayo, comunicó que “no está preparado físicamente para viajar”.

Ozzy Osbourne ha visitado el hospital con frecuencia: una caída en un quad en la que se fracturó la clavícula, siete costillas rotas, una neumonía y un accidente donde se dañó la columna vertebral, entre algunas cosas más. Después de cancelar hasta cuatro veces su gira No More Tours 2, Ozzy Osbourne (Birmingham, Inglaterra, 74 años) ha decidido retirarse definitivamente de las giras.

Hoy miércoles ha publicado un comunicado que empieza así: “Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores”. Y continúa: “Como todos ustedes saben, hace cuatro años tuve un grave accidente en el que me dañé la columna vertebral. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, un innovador tratamiento, mi cuerpo sigue estando físicamente débil”. El músico reconoce en el texto que no está “preparado físicamente para viajar”. “Nunca habría imaginado que mis días de gira acabarían así”, sentencia.

El cantante más enloquecido de la historia del heavy metal (también el más carismático) ya no se subirá más a un escenario de forma itinerante y por el mundo. En el escrito deja una esperanza a poderlo ver en directo, aunque ahora mismo resulta una posibilidad remota: “Mi equipo está buscando ideas para poder actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”.

