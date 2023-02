Capilla del Monte: Mató a su madre enferma porque «la tenía cansada»

El hecho ocurrió en la localidad cordobesa. La mujer de 30 años llamó a la policía y confesó que había asfixiado con una almohada a su madre, quien estaba postrada en la cama desde hacia algunos años. Previamente, la joven había hecho varios descargos en sus redes sociales afirmando que «no daba más».

«La maté porque me tenía cansada», con esta frase recibió a Celeste Rodríguez a la policía, que luego constató que la mujer había asfixiado hasta la muerte a su medre, María Rosa Ravetti. La víctima tenía 59 años y se encontraba postrada en una cama desde hace años. La asesina de 30 años quedó detenida.

De acuerdo a las publicaciones, Ravetti habría estado en un delicado estado de salud, por lo que Rodríguez estaba a cargo de su cuidado. «Estoy tan cansada, física y mentalmente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, de mi vieja que está remil enferma porque es peor que una nena de dos años», comienza uno de los mensajes subió a su perfil de Facebook el mismo miércoles.

Luego de manifestar algunas recriminaciones a familiares y allegados por no haberla ayudado, enfatizó en el estrés y el cansancio de cuidar a su madre. «Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas pero no doy más. (…) Si esto es vivir, pues ya no quiero», reza otro extracto del mismo posteo.

Cuatro horas después del primer comunicado, publicó otro más corto pero mucho más fuerte: «Bueno. Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios, perdoname».

