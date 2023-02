Crimen de Lucio Dupuy: FreJuPa y PRO impulsan un Jury contra la jueza Pérez Ballester

El bloque de diputados del peronismo (Frejupa) y del PRO en La Pampa impulsarán un jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez. Ambas mujeres fueron condenadas hoy por matar, torturar y abusar sexualmente del menor.

Así lo confirmó la diputada provincial y precandidata a vicegobernadora Alicia Mayoral a los medios locales. También detalló que el texto del pedido de jury ya estaba redactado y que solo esperaban la sentencia para presentarlo ante el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.

Según trascendió, algunos bloques de la oposición provincial, como Propuesta Federal, también evalúan impulsar sus propios pedidos de jury a la jueza Ana Clara Pérez Ballester,

El desempeño de Pérez Ballester, siempre fue cuestionado por el padre y los abuelos de Lucio, desde el inicio del proceso. Ellos aseguraron que entregó el menor en guarda a su madre, sin tomar los recaudos socioambientales correspondientes y que nunca escuchó sus planteos.

“La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: dos son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro, para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, había dicho Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, en la previa de la sentencia en declaraciones radiales.

OTRA PRESENTACIÓN

Los diputados Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, presentaron hoy en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia, el pedido de Jurado de Enjuiciamiento hacia la Jueza Ana Clara Pérez Ballester. El pedido fue acompañado con las firmas de los diputados Matías Traba (MID) y Eduardo Pepa.

Los diputados manifestaron que «hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo, en los términos de los artículos 113 y 114 de la Constitución de la Provincia de La Pampa y artículos 21 inc. 1), 22 incisos 2) y 3) y 24 inc. 5 de la Ley Nro. 313.»

Así también Ardohain aclaró que «a la fecha no se encuentra registrado ningún otro pedido de Jurado de Enjuiciamiento, siendo la única figura que legalmente existe, dado que la Cámara de Diputados de acuerdo al art 113 de la Constitución Provincial, no puede pedir el juicio político a un juez o una jueza de primera instancia.» y refiriéndose al anuncio de la diputada Mayoral, respecto a la presentación del bloque del PJ del pedido de juicio político, Ardohain remarcó que «no han presentado ningún pedido de juicio político, porque en sí, no es la vía correspondiente, de los dichos al hecho, primero deben leer lo que la constitución provincial establece al respecto«.

