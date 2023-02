La revista británica «Sight and Sound» eligió las mejores películas de la historia

Desde 1952, y cada diez años, la famosa revista británica de cine elige las 250 mejores películas de la historia, y en esta edición se incluyen cuatro películas argentinas, entre otras latinas.

Cada fin de año se conocen las listas de mejores películas y series realizadas por diferentes diarios, revistas y portales. Una de las más importantes es la que entrega la revista británica «Sight and Sound» cada 10 años.

Entre las mejores 250 películas podemos encontrar cuatro argentinas: tres de la directora salteña Lucrecia Martel («La Ciénaga», «La Mujer sin Cabeza» y «Zama») y una del ya fallecido y reconocido Pino Solanas («La Hora de los Hornos»). Además podemos encontrar otras películas latinoamericanas como la brasilera «Cabra marcado para morrer», la cubana «De cierta manera» o «El Ángel Exterminador» del famoso Buñuel.

El «top 10» de la lista se compone por «Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles», «Vertigo», «Citizen Kane», «Tokyo Story», «In the Mood for Love», «2001: A Space Odyssey», «Beau Travail», «Mulholland Drive», «Man With a Movie Camera» y «Singin’ in the Rain».

La lista completa se puede encontrar en el sitio oficial de la revista: https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time.

