Grave denuncia de abuso en el reality «El Hotel de los Famosos»

La influencer Flor Moyano denunció ante la justicia a Juan Ignacio Martino por situaciones que se vivieron dentro del programa. La producción del reality redacta comunicados para cubrirse legalmente.

Florencia Moyano acusa a Juan Martino de haberla abusado sexualmente durante la grabación del reality «El Hotel de los Famosos» que se emite por Canal 13. La joven influencer, durante el rodaje del programa, se vinculó con el actor y lo denunció por situaciones vividas durante la convivencia.

Según afirma la denunciante en el escrito presentado, “Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales” afirma.

A continuación, la demandante describe otro hecho de aterrador: «En el baño, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección (…) Esa situación me derrumbó. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así» agrega.

El programa se grabó en su totalidad. La producción alega que las cámaras no funcionaron, y ya preparan un aviso legal para emitir antes del programa y cubrirse de posibles acciones legales.

