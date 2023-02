Torneo Provincial 2023: Deportivo Mac Allister y All Boys de Santa Rosa con puntaje ideal

Deportivo Mac Allister y All Boys de Santa Rosa son los únicos equipos que ganaron los dos partidos disputados en el Torneo Provincial de Fútbol 2023. Los equipos castenses perdieron en Santa Rosa y Winifreda. LOS RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A

Deportivo Mac Allister venció 2 a 0 a Racing Club de Eduardo Castex con goles de Valentino Carlucche y Matías Sosa –de penal-, y sumó su segundo triunfo consecutivo, dado que derrotó a Costa Brava en la fecha inicial. Ambos terminaron con 10 jugadores por las expulsiones de Martín Morales en los ganadores y Ricardo Ramírez en los castenses.

En Doblas, Independiente derrotó 1 a 0 a Costa Brava, con un tanto de Emiliano Cocco.

POSICIONES: Mac Allister, 6 puntos; Independiente de Doblas, 4; Racing Club, 1; Costa Brava, 0.

PRÓXIMA FECHA: Independiente de Doblas vs Deportivo Mac Allister; Costa Brava vs Racing Club.

ZONA B

All Boys de Trenel empató 2 a 2 con Unión Deportiva Bernasconi. El equipo sureño ganaba 2 a 0 con goles de Jeremías Lucero y Federico Alzamendi y los trenelenses jugaban con uno menos por la expulsión de Enzo Lucero y encima Gauthier erró un penal. Pero, Miguel Roson -de penal- y Gauthier marcaron la igualdad.

En General Campos, Unión y Ferro de Intendente Alvear también empataron, pero sin goles.

POSICIONES: Unión Deportiva Bernasconi, 4 puntos; All Boys (T) y Unión de General Campos, 2; Ferro de Intendente Alvear, 1.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Trenel vs Ferro de Intendente Alvear; Unión de Campos vs Unión Deportiva Bernasconi.

ZONA C

Alvear FC derrotó –el viernes- 2 a 1 a General Belgrano en Santa Rosa, con goles de Morete y Gutiérrez para los alvearenses y Sttefanazzi para los santarroseños.

Deportivo Winifreda le ganó 1 a 0 a Estudiantil de Eduardo Castex, con un tanto de Emanuel Martini, y fueron expulsados Gonzalo Fridirich en los winifredenses y Santiago Góndolo y Fernando Perujo en los tricolores.

POSICIONES: Alvear FC y Deportivo Winifreda, 4 puntos; Estudiantil, 3; General Belgrano, 0.

PRÓXIMA FECHA: General Belgrano vs Deportivo Winifreda; Estudiantil vs Alvear FC.

ZONA D

All Boys le ganó 2 a 0 a Cultura Integral en Colonia Barón, con goles de Jerónimo Gutiérrez y Javier de Olivera.

En Miguel Cané, Juventud Regional venció 2 a 1 a Pampero de Guatraché, con goles de Nicolás Lezcano para los sureños, y Augusto Bastida y Ulises Velázquez para los ganadores.

POSICIONES: All Boys, 6; Juventud Regional, 3; Pampero y Cultura Integral, 1.

PRÓXIMA FECHA: Cultura Integral vs Juventud Regional; Pampero vs All Boys.

