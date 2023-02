Madonna responde a las críticas por su aspecto en los Grammys

Su cambiado rostro en la reciente entrega de los Grammy provocó todo tipo de comentarios y las redes se llenaron de críticas hacia su físico. «Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en la me veo o me visto, y no voy a empezar a hacerlo ahora» afirmó en sus redes.

Tras ver la polémica que ha generado su físico, la intérprete de Like a Virgin ha dicho ‘basta’ y ha respondido tajantemente, lamentando que «en lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, destacando la valentía de artistas como Sam Smith y Kim Petras, muchos han preferido hablar solo sobre mis fotos de primer plano, que fueron hechas con un teleobjetivo que ¡distorsiona la cara de cualquiera!», comienza diciendo.

Madonna denuncia que: «Una vez más, estoy atrapada en el foco de la discriminación por la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en la me veo o me visto, y no voy a empezar a hacerlo ahora»

La artista estadounidense concluye diciendo que: «Estoy feliz de ser una pionera para que las mujeres que vengan detrás de mí puedan tener un camino más fácil. Espero seguir muchos años con mi comportamiento subversivo, rompiendo barreras, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida»

