Caso Báez Sosa: «No entiendo por qué tienen tanto odio», afirmó Cinalli

También contó su relación actual con sus amigos y detalló los posibles traslados: “Ayrton (Viollaz), Lucas (Pertossi) y yo estamos un poco distanciados de los otros chicos. No te voy a decir que súper peleados pero sí distanciados de palabra. Ayrton vendió el celular antes de ir a Villa Gesell con nosotros, no tenía plata y tuvo que venderlo. A Máximo (Thomsen) seguro lo lleven a otro lado, no sé donde, pero sé que lo van a trasladar y va a estar solo. Rosalía (mamá de Thomsen) quiere llevarlo a Campana pero no se sabe”. Su insatisfecho con la defensa de Hugo Tomei, el abogado de los ocho rugbiers: “Sinceramente quiero cambiar de abogado, pero no me alcanza la plata. Nunca quise que me defienda Tomei, nunca estuve conforme, siempre quise otro abogado pero nunca tuve la plata. Es muy caro. Te diría que otro abogado me podría haber negociado una mejor condena. Muchos años menos. No minimizo nada pero creo que podría haber tenido muchos años menos”, cerró Blas Cinalli en su conversación vía Instagram con Cristian Echeverría.