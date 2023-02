Liga Federal de Vóley 2023: Racing de Castex ganó y clasificó a octavos de final

Racing Club de Eduardo Castex venció ayer 3 a 1 a Ausonia en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Liga Federal de Vóley, que se desarrolla en Santiago del Estero hasta el miércoles 15. El triunfo del albo, que ya había clasificado a la siguiente instancia, fue con parciales 25-16, 21-25, 21-25 y 19-25 para quedarse con el segundo puesto de la Zona 4.

Con este resultado, Racing Club clasificó segundo detrás de Vélez Sarfield y por delante de Ausonia, Echagüe y Olímpico de La Banda.

OCTAVOS DE FINAL

El equipo castense en octavos de final se medirá con Ateneo de Catamarca, en la llave donde se enfrentarán ICA San Luis contra Quimsa, Villa Dora frente a Liniers y Lomas de Zamora contra Echagüe.

En la otra llave se enfrentan: Vélez Sarfield vs Mitre, Lafinur vs Ausonia, Madrin vs Marcos Paz y IMC de Córdoba vs Belgrano de Don Torcuato.

CAMPAÑA

En la primera fecha, Racing venció a Ciclista Olímpico de La Banda por 3-0 con parciales 25-22, 25-16 y 25-20 mientras que en la tercera jornada -en la segunda tuvo libre- cayó 3 a 1 ante Vélez con parciales de 23-25, 25-18, 25-15 y 30-28; y en la cuarta cayó ante Echagüe por 3-2 en un partidazo.

El certamen se disputa en Santiago del Estero, con la participación de 42 equipos de las ramas masculina y femenina de las provincias de Salta, Misiones, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut.

