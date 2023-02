Futbolista de Castex fue reconocido en el estadio de Estudiantes de La Plata

Antes del partido que disputaron Estudiantes de La Plata y Lanús en el cierre de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la dirigencia pincharrata reconoció a los jugadores de la categoría 1975, entre los cuales se encontraba el castense Carlos Vairoletto. “Pasaron 30 años y tuve la suerte que se acordaran de mí, así que estuve en el estadio con ex compañeros. En esa categoría jugué con Nico Tagliani y Juan “La Brujita” Verón”, recordó el mediocampista ofensivo en una comunicación con este diario digital.

Carlos Vairoletto, o “Carlitos” o “El Vairo” jugó en el club platense en 1993, cuando afrontaba una fuerte crisis institucional, que dos años después los llevaría al descenso al Nacional B. “En esa época las instalaciones eran un desastre, fue un año durísimo. No sabes lo que es ahora el estadio y las instalaciones que tiene Estudiantes, son extraordinarias”, destacó.

“Sí, sí, lo salude a La Brujita Verón (NdR: el reconocido exfutbolista es actualmente presidente del club platense), pero no bajó (al campo de juego para la foto). Pero estuvieron muchos ex compañeros que hacía mucho tiempo que no veía”, destacó.

A UN PASO…

“El Vairo” estuvo a un paso de llegar a jugar en Primera División, y compartió plantel con grandes jugadores. No solamente con “La Brujita” Verón en Estudiantes de La Pampa, porque previamente estuvo en River Plate donde jugó con Marcelo Gallardo, Hernán Crespo y Gustavo Lombardi, por citar algunos casos; y finalmente se fue a San Lorenzo, donde integró el plantel donde se destacaba Ariel Montenegro, el hermano de “Rolfi” e hijo de un recordado ex futbolista de All Boys de Trenel. En Boedo llegó hasta el banco de suplentes de Primera División, pero no alcanzó a debutar. Estuvo ahí…a un paso de mostrarse en los grandes escenarios del fútbol argentino.

Un dato: llega a San Lorenzo porque el vicepresidente de aquel entonces Julio Lopardo compra su pase, y además adquirió los pases de otros dos pampeanos: “El Pampa” Biaggio y el exquisito delantero santarroseño Miguel Giuliani.

UN DÍA VOLVIÓ…

A Vairoletto los más jóvenes quizás no lo registran, porque dejó de jugar y se radicó en Colonia Barón. Anda con una boina en los remates, pasa desapercibido. No continuó ligado al fútbol, sino más bien hace alguna travesía en moto, juega un turno de padel y se dedica a los negocios agropecuarios.

Fue un jugador talentoso. Veloz, resolvía rápido, tenía buena pegada y despliegue. Se lució en los torneos internacionales de fútbol infantil que se realizaban en Racing Club de Eduardo Castex, ahí lo vieron los “caza talentos” de River Plate y se lo llevaron. Excepto Darío Pranich que jugó en la Primera División de Huracán de Parque Patricios, en las últimas décadas ningún castense estuvo tan cerca de jugar en la máxima categoría de Argentina.

“El Vairo” en 1990 dejó el colegio Manuel Belgrano, para irse a jugar al club de Nuñez, después en 1993 llegó a Estudiantes de La Plata y en 1994 pasó a San Lorenzo. Ya después regresó, jugó algunas temporadas en los torneos ligueros y colgó los botines.

EL REGRESO

El lunes no volvió con los botines y las canilleras. Tampoco con indumentaria deportiva. El moderno escenario del Estadio Uno de La Plata lo sorprendió. Estuvo ahí, pisando el césped, pero igualmente “lo marcaron de cerca” su esposa Lorena y sus hijas Perla y Emma.

Compartió un momento con sus ex compañeros, esos que tenían los mismos sueños de triunfar con la pelota, y ahí intercambiaron charlas, anécdotas, recuerdos…

“El Vairo” no llegó, es cierto. Pero también triunfó…en la vida. Si después de 30 años, todavía se acuerdan de él en el club, significa que algo bueno dejo, que aún lo recuerdan, y por eso le entregaron un reconocimiento…en definitiva “el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes”, según Jorge Valdano y/o Arrigo Sacchi, quienes se disputan la autoría de esta inmortalizada frase.

