Pavimentación en Santa Rosa y General Pico: Cortes de tránsito programados para esta semana

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informaron los cortes de tránsito vehicular en Santa Rosa y General Pico, para avanzar con los trabajos de pavimentación.

EN GENERAL PICO

En este sentido las obras son de reconstrucción y repavimentación, están incluidas en el Plan de Obras de Renovación que lleva adelante el Gobierno provincial. Las tareas se ejecutan con fondos aportados por el Gobierno provincial y a su vez se traducen en generación de mano de obra local.



El monto de inversión es de $ 2.766.471.059 y un plazo de ejecución de 540 días.



Lunes 13: calle 28 de 1 y 101, 28 e 101 y 103, 24 e1 y 101, 111 esquina 24 este, 111 esquina 24 oeste, 24 e 111 y 113, 1 de 114 y 116. 1 esquina 116



Martes 14: calle 24 e 101 y 103, 24 e 103 y 105, 24 e 1 y 101, 115 esquina 24 este, 115 esquina 24 oeste,24 e 113 y 115



Miércoles 15: calle 24 e 105 y 107, 24 e 107 y 109, 24 e 103 y 105, 24 e 105 y 107, 111 esquina 24 este, 111 esquina 24 oeste, 1 e 112 y 114



Jueves 16: calle 24 e 109 y 111, 24 e 111 y 115, 24 e 107 y 109, 1 e 300 y 116, 1 esquina 116, 1 esquina 110



Viernes 17: calle 24 e 111 y 113, 24 e 113 y 115,1 e 300 y 116, 1 esquina 116, 107 e 14 y 16, 107 esquina 16, 1 e 108 y 110, 1 esquina 108

EN SANTA ROSA

En Santa Rosa se está realizando una inversión de $ 2.976.043.196, y las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras están contempladas en el Plan de Obras de Renovación que lleva a cabo el Estado pampeano. Se realizan trabajos de rehabilitación y pavimentación de cuadras con microaglomerado asfáltico en frío y concreto asfáltico en caliente y ejecución de pavimento en cuadras completamente nuevas de la ciudad.



Lunes 13: Alte Brown entre T. Del Fuego y A. del Paraguay, Spinetto entre J.V. Gonzalez y C. Gardel (mano hacia el norte), Alte. Brown entre 1° de Mayo y Catamarca. Chile entre México y Pestalozzi, Av. Uruguay entre P. de T. Nacionales y Gral. Pico (mano hacia el este)



Martes 14: Alte Brown entre T. Del Fuego y A.del Paraguay, Spinetto entre J.V. Gonzalez y C. Gardel (mano hacia el norte), Alte. Brown entre 1° de Mayo y Catamarca, Chile entre México y Pestalozzi, Av. Uruguay entre P. de T. Nacionales y Gral. Pico (mano hacia el este)



Miércoles 15: Alte Brown entre T. Del Fuego y A. del Paraguay,Spinetto entre J.V. Gonzalez y C. Gardel (mano hacia el norte),Alte. Brown entre 1° de Mayo y Catamarca, Chile entre México y Pestalozzi, Av. Uruguay entre P. de T. Nacionales y Gral. Pico (mano hacia el este)



Jueves 16: Alte Brown entre T. Del Fuego y A. del Paraguay, Spinetto entre J.V. Gonzalez y C. Gardel (mano hacia el norte), Chile entre México y Pestalozzi. Alberdi entre Leguizamon y T. Edison

En tanto por el recambio de la red cloacal estará cortada del lunes 13 al jueves 16 entre la calle Almirante Brown San Juan y Mendoza.

