Crimen de Lucio Dupuy: «Hoy fue un día de mucho sufrimiento», dijo el abuelo

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en la ciudad pampeana de Santa Rosa en noviembre de 2021, aseguró esta tarde que el de hoy fue “un día de mucho sufrimiento” y que “lamentablemente no se logró” que el tribunal incluyera el agravante del “odio por género” en la sentencia contra las asesinas.

“La verdad es que hoy ha sido un día de mucho sufrimiento, o bien eran las ansias que teníamos de escuchar, que realmente se las juzgara (a Magdalena Espósito Valenti -madre de Lucio-, y su pareja Abigail Páez) como se debería juzgar a estas asesinas”, sostuvo Ramón Dupuy al ser entrevistado por el canal de noticias TN.

En ese sentido, y pese a que ambas mujeres fueran condenadas este mediodía a prisión perpetua, añadió: “Lamentablemente no se logró lo que nosotros pretendíamos, que fuera incluido el odio por género (como agravante) y que se la volviera a acusar a la madre o a la progenitora de realmente los abusos sexuales”.

Antes de conocer la sentencia, el abuelo de Lucio había manifestado a la prensa que le parecía «una burla» que las dos imputadas no estuvieran presentes hoy en la audiencia en la que iban a conocer sus penas.

“Te da mucha impotencia, mucha bronca, porque a Lucio no le dieron ninguna oportunidad. En cambio, ellas tienen las oportunidades habidas y por haber, de estar, no estar, de levantarse cuando ellas quisieran e irse cuando ellas quisieran. Entonces, no es igualitario los derechos para ´Lucito´ que para ellas”, afirmó Ramón.

Además, señaló que «si ellas cometieron ese delito, deberían afrontar en la cara recibir la sentencia».

Por otro lado, reiteró que ambas acusadas no deberían estar juntas en el penal, al opinar que «deberían ser separadas» como ellos pidieron desde «desde el día uno».

En tanto, volvió a cuestionar la actuación de la jueza de Familia que dispuso la tenencia de Lucio a su madre y la pareja, y que ahora enfrenta un pedido de juicio político.

«A Lucio se le podía haber salvado la vida si la jueza Ana Clara Pérez Ballester no hubiese firmado la sentencia de muerte en el expediente», expresó.

Consultado acerca de si el crimen de Lucio introdujo modificaciones en la Justicia pampeana, el hombre dijo que “cambió muchísimo” y que “hoy por hoy los jueces de familia no homologan los acuerdos sin hacer un (estudio) socio ambiental primero y hacer un seguimiento a los padres. Hoy pasa eso, con ´Lucito´ no pasó.

El abuelo de Lució también contó que fueron invitados para visitar la “Bombonera” el próximo domingo cuando los xeneizes enfrenten a Platense, “porque Lucio era fanático de su Boca”.

Por último, Ramón expresó: “hoy comienza una gran lucha para nosotros, hoy ´Lucito´ puede descansar en paz”.

