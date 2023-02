Escándalo en Gimnasia La Plata por supuestos «bautismos» violentos a juveniles

Todo se originó luego del encuentro entre Banfield y Gimnasia que igualaron sin goles por la tercera jornada de la Liga Profesional, ya que lo que pareció un simple cruce del jugador Brahian Alemán con Ignacio Miramón, quien le cometió una dura infracción por la que fue expulsado, desató una serie de versiones sobre los excesos cometidos en el «bautismo» de los juveniles que subían a la Primera del conjunto platense cuando el experimentado mediocampista vestía esa camiseta.

El periodista Mateo Romero aseguró que Alemán era el líder de la banda llamada «Los Ninjas», quienes eran los encargados de realizar la bienvenida a los que realizaban su primera pretemporada con el plantel profesional. «La banda liderada por Alemán entró tres veces a la pieza de Miramón para fajarlo entre siete u ocho», manifestó en su cuenta de Twitter @taconeta_tw, en referencia a una situación ocurrida en un establecimiento de Howard Johnson en junio de 2021.

Ante este nuevo escándalo que azota a Gimnasia La Plata, Cowen, quien llegó a la presidencia en diciembre último, respondió a las acusaciones ocurridas en medio del mandato de su antecesor, Gabriel Pellegrino: «Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien, como hacían en la colimba, que no las avalamos». «Son cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club» y remarcó que «no hubo abusos sexuales» en diálogo con C5N.

En este sentido, los futbolistas comandados por el técnico Sebastián Romero se expidieron a través de un comunicado: «Los jugadores del plantel masculino de Primera División del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informamos a socios, socias, hinchas y público en general que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto ‘abuso sexual’ durante la pretemporada 2021 son falsas». «Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación», agregaron en el comunicado.