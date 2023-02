Ziliotto anunció el sorteo de 300 terrenos y la construcción de otras 276 casas en Santa Rosa

El gobernador Sergio Ziliotto anunció el sorteo de 300 terrenos, la licitación de otras 108 viviendas del Plan “Mi Casa 2” y 168 inmuebles del Plan Procrear en Santa Rosa.

El gobernador Ziliotto aseguró que los proyectos “no terminan aquí, porque no sólo estamos construyendo viviendas, sino que estamos preparando infraestructura”.

“Hemos ampliado el banco de tierras, una enorme decisión política de otro gobierno justicialista, que determinó que la tierra para las viviendas es acercar la dignidad y la justicia social a cada uno. Por eso también intervenimos en el mercado inmobiliario, para detener la voracidad del mercado que cada vez aleja más al ciudadano de tener una tierra propia”, destacó.



Detalló que en la calle Toscano “estamos sistematizando tierras”. “Durante marzo sortearemos los 300 terrenos para 300 familias santarroseñas que tendrán la posibilidad de construir su propia casa. Esto tampoco se detiene, el IPAV ya comenzó los trámites administrativos para licitar más de cien viviendas que estarán ubicadas en las calles LIberato Rosas, Di Liscia y Apostol Juan”, anunció.



“Y esto -confirmó Ziliotto- se complementa con esa política del gobierno nacional que volvió a traer el PROCREAR a la República Argentina, algo que nunca debió detenerse. Como verán, sobre la calle Gaich, en marzo, comenzará la construcción de 168 viviendas del Plan PROCREAR”.



“CUMPLIENDO EL SUEÑO DE MILES DE PAMPEANOS”

“Falta mucho, son miles las familias pampeanas que necesitan de un Estado presente para acceder a la dignidad de un techo propio. Tengan muy en claro que no nos vamos a detener, no vamos a retroceder en cumplir el sueño de miles de pampeanos” enfatizó el gobernador Sergio Ziliotto.



“Sabemos que lo que hicimos y lo que haremos no es una tarea exclusiva del gobierno provincial, porque el acceso a una vivienda digna es una construcción colectiva que tiene como principal herramienta la solidaridad, por eso cada adjudicataria y adjudicatario debe dar todo su esfuerzo para que los que están esperando tengan también su vivienda propia”, agregó.



“En ese marco de trabajo y construcción conjunta de mayor calidad de vida. Las familias que hoy reciben con enorme alegría su vivienda acceden a un derecho, mañana comienza la etapa de la responsabilidad social y solidaria. Sepan que siempre tendrán un gobierno justicialista a su lado apoyándolos, porque esto lo logramos entre todas y todos” finalizó.

