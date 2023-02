UNLPam: Diez estudiantes de Ingeniería comenzaron a cursar en el Instituto Balseiro

Con un inicio virtual comenzaron a cursar diez estudiantes que realizan el ciclo de especialización en el Instituto Balseiro. A partir del 1 de marzo estarán cursando –como se realiza tradicionalmente- de manera presencial en la ciudad de Bariloche.

La modalidad de este año 2023, consiste en realizar durante el mes de febrero -en forma virtual- el cursado de las asignaturas Teoría de Control III e Introducción a la robótica; y a partir del 1 de marzo hacerlo en forma presencial en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Los estudiantes que participan este año de la especialización y que continuarán a partir del 1 de Marzo en la ciudad de Bariloche son: Germán Closs, Nicolás Eleno Beierbach, Nair Paparini, Nataniel Farias, Gabriel Beloso, Misael Torrico, Pablo Rosales, Manuel Gobbato, José Ponce y Martín Maurer.

En esta primera etapa virtual cursarán los martes y jueves por la mañana y por la tarde las asignaturas. Las clases se realizan en el aula 101, contando con las herramientas tecnológicas que permiten una correcta interacción con el docente facilitando también el trabajo grupal que requiere la actividad académica.

También se está dictando para estos alumnos un curso de Introducción a C++ orientado a sistemas embebidos. En este curso a cargo del ingeniero electromecánico c/ orientación en Automatización Industrial, Ivan Drapanti, se brindarán las bases esenciales para comprender y desarrollar codificación en C++, necesario para el trabajo final de la cátedra Servomecanismos.

