Torneo Provincial 2023: La cuarta fecha cerró con un triunfo y dos empates

Unión Deportiva Bernasconi fue el único ganador de la jornada dominguera, donde finalizó la cuarta fecha del Torneo Provincial 2023, dado que en Miguel Cané e Intendente Alvear se registraron empates. All Boys de Santa Rosa es el primer equipo clasificado para los cuartos de final. LOS RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

ZONA A

Deportivo Mac Allister derrotó 1 a 0 a Independiente de Doblas, con un tanto de Javier Gatica en contra de su valla; y Racing Club derrotó 2 a 1 a Costa Brava en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, con goles de Carlos Henneberg y Ramiro Fredes para los albos, y Sebastián Merlo para los costeros.

POSICIONES: Deportivo Mac Allister, 10; Racing Club, 7; Independiente de Doblas, 5; Costa Brava, 0.

PRÓXIMA FECHA: Costa Brava vs Independiente de Doblas y Racing Club vs Deportivo Mac Allister.

ZONA B

Ferro de Intendente Alvear le ganó 1 a 0 a All Boys de Trenel, con una anotación de Eric Rosas de penal; y fueron expulsados Román Lovera en los auriazules y Esteban Arnaudo en los verdes.

Unión Deportiva Bernasconi venció 1 a 0 a Unión de General Campos, con un gol de Franco Gutiérrez en contra de su valla.

POSICIONES: Unión Deportiva Bernasconi, 8; All Boys de Trenel, 5; Ferro de Intendente Alvear, 4; Unión de General Campos, 3.

PRÓXIMA FECHA: Unión Deportiva Bernasconi vs All Boys de Trenel y Unión de General Campos vs Ferro de Intendente Alvear.

ZONA C

Deportivo Winifreda le ganó 3 a 1 a General Belgrano, con goles de Enzo Furch –en dos oportunidades- y Mariano Nagore para los winifredenses, y Alexis Uhaldegaray para los santarroseños; y fueron expulsados Gonzalo Fiedrich y Mariano Nagore en el equipo vencedor.

Alvear FC y Estudiantil empataron 1 a 1, con goles de Darío Rivadero para los azules y Gonzalo Arriola para los tricolores; y fueron expulsados Fernando Perujo en los castenses, y Luis Leguizamón y Agustín Céspedes en el equipo alvearense.

POSICIONES: Deportivo Winifreda y Estudiantil, 7; Alvear FC, 5; General Belgrano, 3.

PRÓXIMA FECHA: Alvear FC vs General Belgrano y Estudiantil vs Deportivo Winifreda.

ZONA D

Juventud Regional de Miguel Cané y Cultura Integral de Colonia Barón empataron en un tanto por bando, con goles de Franco Vázquez para la “Juve” y Federico Hollman para los baronenses; y fueron resultados Mauro Córtez y Dino Martínez en los de Miguel Cané e Ignacio Frías en los de Colonia Barón.

All Boys de Santa Rosa goleó 5 a 0 a Pampero de Guatraché, con goles de Gastón Palma –en dos ocasiones-, Eric Rodas, Jerónimo Gutiérrez y Juan Flores.

POSICIONES: All Boys de Santa Rosa, 12; Cultura Integral, 5; Juventud Regional, 4; Pampero de Guatraché, 1.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Santa Rosa vs Cultura Integral y Pampero de Guatraché vs Juventud Regional.

