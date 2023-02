Una mujer rompió por accidente una escultura de Jeff Koons valuada en u$s 42.000

Una mujer rompió por accidente una escultura del artista estadounidense Jeff Koons valuada en 42.000 dólares que se exhibía en una feria de arte de Miami, pero para su buena fortuna no tendrá que pagar por ella.

La escultura de porcelana Balloon Dog, de unos 38 centímetros de alto y de color azul, formaba parte de las piezas que se iban a exponer en la feria Art Wynwood de Miami, en el sur de Florida, y que el viernes abrió las puertas de su décima edición.

De acuerdo con el diario Miami Herald, la mujer, que no ha sido identificada, no tendrá que pagar por la pieza que acabó en el suelo hecha trizas en vista de que la escultura estaba asegurada.

“Vi que esta mujer estaba allí, y la estaba golpeteando, y luego la cosa se cayó y se hizo añicos“, declaró al canal local WSVN el artista y coleccionista de arte Stephen Gamson, uno de los testigos del incidente ocurrido durante la inauguración de la feria.

Según relató Gamson, muchos quedaron sorprendidos y llegaron a pensar que se trataba de una performance artística por parte de la galería Bel-Air Fine Art, que la exhibía.

«Obviamente me sorprendió y me entristeció un poco», dijo Cédric Boero, que estaba a cargo del puesto que exhibía la escultura. «Pero la señora obviamente estaba muy avergonzada y no sabía cómo disculparse».

«Está roto, así que no estamos contentos con eso -dijo Boero- Pero somos un grupo famoso de 35 galerías en todo el mundo, por lo que tenemos una póliza de seguro. Estaremos cubiertos por eso».

La obra destrozada es una replica en miniatura de la popular escultura del perro globo de Koons de 3,5 metros de altura y hecha de acero inoxidable pulido, la cual se exhibe en Los Ángeles, California.

El artista, nacido en Pensilvania y que reside en la ciudad de Nueva York, realizó a partir de la segunda mitad de la década de 1990 estas icónicas esculturas de diferentes tamaños que retratan a animales, mayormente hechas en acero inoxidable y con un acabado similar al efecto de un espejo o vidrio.

Comentarios

Comentarios