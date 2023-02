Basquetbolista pampeano quedó entre los convocados para la Selección Argentina

El entrenador de la Selección argentina de básquet, Pablo Prigioni, presentó la lista de 17 jugadores para la última doble fecha de eliminatorias frente a Canadá y República Dominicana antes del Mundial 2023 que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia.

Los dos encuentros del seleccionado serán este jueves 23 de febrero en Mar del Plata ante Canadá y el domingo 26 frente a República Dominicana en el Polideportivo Islas Malvinas.

Los basquetbolistas elegidos son: Máximo Fjellerup (Basquet Girona, España); Juan Ignacio Marcos (Lleida, España); Facundo Campazzo (Estrella Roja, Serbia); Nicolás Brussino (Gran Canaria, España); Carlos Delfino (Libertas Pesaro, Italia); Marcos Delía (BC Wolves, Lituania); Juan Francisco Fernández (Fuenlabrada, España), Juan Pablo Vaulet (BAXI Manresa, España); Tomás Chapero (Algeciras, España); Lucio Redivo (Cividale, Italia); Patricio Garino (Basquet Girona, España), dentro de los que actúan en la escena europea.

José Vildoza (Flamengo, Brasil) es el único que está dentro del continente, siendo regular en el club de Río de Janeiro, mientras Leandro Bolmaro está sin club.

El pampeano Leonardo Lema (Olímpico de La Banda); Roberto Acuña (Olímpico de La Banda) y Tayavek Gallizzi (Instituto de Córdoba); Franco Baralle (Quimsa de Santiago del Estero), son los basquetbolistas que participan en la Liga Nacional que completan la lista.

Sin embargo, Deck, Vildoza y Laprovittola no podrán estar en la doble fecha ya que se encuentran disputando la Euroliga y no tuvieron el permiso de sus clubes para viajar a Mar de Plata. Campazzo se unirá en estos días ya que aún no resolvió su situación con el equipo serbio y no tiene impedimentos.

Estos últimos dos encuentros son vitales para el seleccionado, ya que necesita dos victorias si quiere acceder directamente a la Copa del Mundo a jugarse en agosto como el mejor cuarto de la Zona E.

