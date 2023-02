Especialistas recomiendan controlar la visión de los niños antes de empezar las clases

«Aunque los controles obligatorios son los del recién nacido y en el ingreso escolar, se recomienda realizar controles al inicio de clases cada año. De esta manera, nos aseguramos de que el niño esté en condiciones de salud adecuadas para su desarrollo», explicó la coordinadora del sector de Oftalmología de los Controles Escolares del Hospital Universitario Austral, Micaela Varela.

Los niños tienen un sistema visual en desarrollo y, por lo tanto, con los controles oftalmológicos periódicos se evalúan las distintas etapas madurativas. «A medida que el niño crece se evalúan distintos aspectos como la actitud visual o el movimiento de los ojos que permiten al médico tener conocimiento de cómo se está desarrollando la visión de ese niño», refirió. Agregó que «hay patologías como la ambliopía u ojo vago, que se producen cuando el niño no recibe el estímulo necesario para aprender a ver y es fundamental detectarlas tempranamente».

«Pueden existir otras alteraciones, como cataratas, inmadurez retinal, infecciones e incluso tumores oculares, que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Es fundamental realizar el control a tiempo con un médico especialista», remarcó Varela. La médica también sugirió que ante cualquier alteración que noten los padres deben concurrir a la evaluación con el médico. «Con el comienzo de la escolaridad suelen detectarse alteraciones visuales que pueden pasar desapercibidas en el hogar porque los niños no siempre manifiestan que no ven, ya sea porque siempre vieron así y lo consideran normal o porque no saben expresarlo por eso es muy importante realizar los controles anuales», dijo.

Finalmente Varela recomendó hábitos saludables que se pueden implementar para mantener una buena salud ocular en los más chicos. «Es fundamental tener un buen uso de dispositivos electrónicos con no más de dos horas diarias de pantallas y fomentar actividades al aire libre con exposición a la luz solar natural asociado a una alimentación saludable para lograr un buen desarrollo visual», completó la especialista.

Comentarios

Comentarios