Netflix canceló definitivamente una de sus series más importantes

Una de las series que más suele destacarse entre los originales de Netflix es ‘Mindhunter’, creada por el reconocido David Fincher quien en las últimas horas confirmó la cancelación definitiva. «Es una serie muy cara y, a ojos de Netflix, no atrajimos suficiente audiencia para justificar la inversión», afirmó.

Creada por David Fincher, la temporada 3 de la serie que sigue a los agentes de la unidad especial del FBI que desarrollan nuevas técnicas que les permiten perseguir asesinos en serie, violadores y otros criminales, parecía imposible a partir del momento en el que la plataforma liberó del contrato a sus protagonistas, pero ha sido ahora cuando el cineasta ha dejado bien claro que podemos ir despidiéndonos de cualquier posibilidad de que se haga realidad. El también director de ‘Perdida’ o ‘Mank’ ha concedido una entrevista a Le Journal Du Dimanche en la que ha dejado claro que no culpa a Netflix porque la serie vaya a quedarse así, y que ahora mismo está muy contento por su relación con la plataforma.

«Estoy muy orgulloso de las dos primeras temporadas. Pero es una serie muy cara y, a ojos de Netflix, no atrajimos suficiente audiencia para justificar la inversión. No les culpo, asumieron riesgos para sacar adelante la serie, me dieron los medios para hacer ‘Mank’ como yo quería, y me permitieron aventurarme por nuevos caminos con ‘The Killer’. Es una oportunidad de trabajar con gente capaz de atreverse. El día en que nuestros deseos no sean los mismos, tendremos que ser honestos y separar nuestros caminos», dijo.

Fincher firmó un contrato de exclusividad con Netflix a finales de 2020 por el que la relación de ambos se extendía durante al menos cuatro años más. Para entonces ya había pasado más de un año desde el estreno de la temporada 2 de ‘Mindhunter’ y que inicialmente fue el propio Fincher quien puso en pausa una posible tercera entrega. Luego se rescindió el contrato de los actores y el cineasta anunció poco después que probablemente nunca se haría nada más en ese universo.

