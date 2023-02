El histórico brasileño Marcelo fue presentado en Fluminense

Marcelo Vieira jugará de nuevo en Fluminense, el equipo en el que empezó su carrera y desde el que dio el salto para jugar en el Real Madrid, con quien consiguió los máximos logros. Una vez desvinculado de Olympiacos, el lateral brasileño vuelve a casa para continuar sus últimos años de carrera.

«Ha llegado el momento de volver», ha escrito el propio Marcelo en sus redes sociales para anunciar su regreso a Fluminense. Allí arrancó su carrera como profesional antes de firmar por el Real Madrid en enero de 2007. 16 años después, con cinco Champions y una carrera de leyenda a su espalda, el lateral izquierdo vuelve al fútbol brasileño. Con la camiseta del ‘Flu’ disputó una temporada en su primer equipo, un año traducido en 40 partidos jugados, seis goles y tres asistencias con la camiseta tricolor, antes de ser vendido al Real Madrid, donde fue el sucesor de otro brasileño de leyenda como Roberto Carlos.

En la entrevista publicada ayer por ESPN, Marcelo dejaba entrever que su relación con el club al que ahora vuelve y con su ciudad no había terminado. «Yo no me fui de Río de Janeiro, eso está pegado en nosotros. Es imposible que te vayas. Yo no estoy ahora en el Madrid, pero no me he ido. Me veo regresando al Madrid, intentando ayudar a los niños. No me veo volviendo sin hacer nada, sino ayudando igual que cuando llegué con 18 años, aportando mi granito de arena», dijo.

