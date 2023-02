Rulo importador: EE.UU envió un informe reservado con 7 casos de sobrefacturación

Pese a un arranque de año con déficit comercial, un drenaje de dólares que supera los u$s 1.000 millones en lo que va del año y que se necesiten unos u$s 3.000 millones para cumplir la meta de reservas de marzo con el FMI, en el Gobierno aseguran que no seguirán profundizando las restricciones a las importaciones, según afirmaron fuentes oficiales.

El foco pasará por lo que en su momento la vicepresidente Cristina Kirchner llamó “festival de importaciones”. La Dirección General de Aduanas, que encabeza Guillermo Michel, recibió un informe reservado de Estados Unidos de maniobras ilícitas de comercio exterior realizadas en cuentas de ese país.

Además, lograron eliminar los pedidos de cautelares, que ascendían a u$s 2.600 millones, con empresas textiles que faltaban desistir, por u$s 230 millones. Y podría haber nuevas denuncias judiciales por “falsos gestores” para tramitar aprobaciones de SIRAs.

La falta de dólares se acentúa con la sequía histórica que afecta al sector agropecuario. En base al criterio del FMI, el stock de reservas netas del Banco Central está en u$s 2.700 millones, la meta pactada para marzo es de u$s 7.800 millones, y solo en lo que va del año el Banco Central lleva ventas acumuladas por más de u$s 1.100 millones, según analizó el economista Santiago Manoukian, de Ecolatina.

El tema lo sigue de cerca el sector industrial, necesitado de dólares para la producción. En el último informe de actualidad industrial, publicado este jueves, la UIA aseguró: “Existe una preocupación por las restricciones para el acceso a las divisas a lo largo del 2023, sumado a la menor liquidación de divisas que se espera producto del impacto de la sequía y la liquidación anticipada durante las dos versiones del programa de incremento exportador”.

Además, la central fabril informó que en el último trimestre del 2022, desde que entró en vigencia el nuevo sistema SIRA, las importaciones cayeron 14,2% contra el trimestre anterior.

Las proyecciones de las consultoras, y el temor industrial, es que el contexto derive en mayores restricciones a las importaciones. Más aun después de que enero comenzara con un déficit comercial de u$s 484 millones. Luego de que diciembre finalizara con el menor dato de importaciones del 2022 (u$s 5017 millones), enero comenzó con 5.384 millones, apenas 2,5% por encima del año anterior. Sin embargo, ante la consulta de este diario, fuentes cercanas al ministro de Economía, Sergio Massa, descartaron nuevos cambios en el sistema.

“El SIRA va a seguir igual, los números de importaciones y exportaciones por ahora son los del presupuesto 2023, no se pude hacer una evaluación con los datos de un solo mes, hay que dejar pasar 2 trimestres para hacer un nuevo análisis, más después del ahorro de energía por más de u$s 2.000 millones”, explicó una fuente oficial.

Sin embargo, se intensificarán las medidas para evitar todo tipo de arbitraje que se produce sobre una brecha cambiaria de casi el 100%. Por un lado, investigan si hay más personas involucradas por ser “falsos gestores” y pedir dinero a cambio de aprobación de las licencias SIRA.

Por otro lado, durante los próximos días, la Aduana anunciará que el monto de medidas cautelares, que ascendía a u$s 2.600 millones, quedó prácticamente en cero, luego de que desistieran empresas textiles por más de u$s 230 millones.

Además, en Aduana seguirán con las denuncias por sobre y subfacturación, pero esta vez con mayores datos. En Economía, Aduana y la UIF cuentan con un informe reservado de Estados Unidos de empresas argentinas que realizaban maniobras de sobrefacturación de importaciones, y que parte de la triangulación se hacía con una cuenta en ese país.

El informe será aportado en las causas judiciales. “Si la transacción financiera toca un banco americano, interviene la justicia de ese país”, explicó una fuente oficial. Actualmente son 7 casos que fueron aportados a la justicia local, con los datos de las empresas, sus titulares y apoderados.

De todos modos, aclararon que son envíos que no se dan en el marco del intercambio de información automática, Fatca. En ese caso, actualmente hay pedidos “en bloque” a argentinos con sospechas por dinero sin declarar. La última novedad que recibió la AFIP del tesoro estadounidense es que en lugar de enviar datos “uno a uno” podrán enviar lotes de unas 200 personas, y la información se intercambiará a más tardar en un mes.

