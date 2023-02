Productores de Hollywood consagran a «Todo a la vez al mismo tiempo» en su camino al Oscar

«Todo a la vez al mismo tiempo» se llevó al premio a la mejor película en los Producers Guild Awards, los galardones que entrega el Sindicato de Productores de Hollywood, durante la ceremonia realizada anoche en el Beverly Hilton de Los Ángeles, lo que la afianza como gran candidata para la 95º edición de los premios Oscar, que se celebrarán el próximo 13 de marzo.

Las predicciones favorables para el filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert respecto a las posibilidades de quedarse con la preciada estatuilla que otorga la Academia de Hollywood se basan en que 23 de las 33 últimas consagradas por el Sindicato de Productores corrieron esa suerte.

En la gala de anoche, Tom Cruise recibió el premio honorífico que reconoce a un productor o equipo de producción por su extraordinario trabajo en películas; en tanto que también se alzaron con un galardón «Pinocho de Guillermo del Toro», entre los filmes animados, y «The White Lotus» en el rubro televisivo.

La siguiente es la lista de los ganadores en las principales categorías:

-Mejor película: «Todo a la vez al mismo tiempo».

-Mejor película animada: «Pinocho de Guillermo del Toro»

-Mejor serie de televisión-comedia: «The White Lotus»

-Mejor serie de televisión-drama: «El oso»

-Mejor miniserie: «The Dropout»

-Mejor película para streaming: «Weird: The Al Yankovic Story»

-Mejor película de televisión de no ficción: “Stanley Tucci: Buscando a Italia”

-Mejor programa de entretenimiento en vivo: “Last Week Tonight with John Oliver”

-Mejor programa de televisión de juegos y competencias: «“Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”

