Anunciaron nuevos shows de Chano a pesar de que sigue internado

El ex Tan Biónica tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi por un cuadro grave derivado de una posible mala ingesta de sus medicamentos. Permaneció intubado y recién el 24 de febrero despertó, según detallaron sus familiares. Sin embargo, en redes sociales anunciaron que ofrecerá shows el 10 y 11 de marzo en el Estadio Atenas de La Plata.

Las entradas están a la venta pero aún no es claro si el cantante está en condiciones de poder ofrecer los recitales. Por eso, rápidamente, comenzaron a aparecer quienes criticaron lo inoportuno del mensaje: “Pero ya salió del sanatorio o le van a llevar el micrófono ahí”; “La madre pide ayuda y apenas abre un ojo lo primero que hace es ponerle un micrófono para que el loco facture????! Algo está mal me parece”, fueron algunas de las criticas en redes sociales.

“Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que igual no esté sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”, había explicado su madre días atrás.

