Hoy se cumplen 76 años, del natalicio de «Cuti» Carabajal

3 de Marzo de 1947 – Nace Saúl Belindo Carabajal, apodado «Cuti», en el Barrio «Los Lagos», Ciudad de La Banda, Provincia de Santiago del Estero. Músico, cantor, guitarrista y compositor.

Es el último de los hijos de Don Rosario y Doña María Luisa, el “shushko”, el menor de una larga prole de 12 hermanos.

A los 13 años formó por primera vez un dúo junto a Kali, que con ayuda de su hermano Agustín grabaron un disco doble. Se hacían llamar “Los Changuitos”.

Luego de unos años, formó parte de “Los Carabajal” como fundador del conjunto en 1967, junto con Kali, Agustín y Carlos.

Después vivió una etapa en los “Manseros Santiagueños” (1978), donde comenzó su tarea como autor y junto a otros amigos se fue consolidando como compositor. Permaneció 11 años con los “Manseros”.

Desde 1989, forma un dúo junto a su sobrino Roberto.

Obras: Ciudad de La Banda (con Pablo Trullenque) – Con tal que nunca me dejes (con Roberto Ternan) – Corazón de penca (con Cristóforo Juárez) – Cosas que he vivido – Cuando me abandone el alma (con Pablo Trullenque) – De tierra adentro (con Oscar Valles) – Dejame que me vaya (con Roberto Ternan) – El cielo de mi Santiago (con Juan Carlos Carabajal) – El cumpleaños de la abuela (con Roberto Carabajal y Julio Cesar Fontana) – Flor de cenizas (con Pablo Trullenque) – Gatito del dulce amor (con Oscar Valles) – Gato de la oración (con Roberto Ternan) – Jacinto se llama (con Oscar Valles) – Te i vuelto a ver (con Peteco Carabajal) – La histórica (con Víctor Abel Giménez) – La pucha con el hombre (con Pablo Trullenque) – La sachapera (con Oscar Valles) – Madre de chacareras (con Oscar Valles) – Pan de azúcar coscoíno (con Pablo Trullenque) – Para que me habrás mirado (con Oscar Valles) – Pedime que vuelva (con Roberto Ternan) – Santiago chango moreno (con Pablo Trullenque) – Si andas por mi tierra (con Peteco Carabajal) – Vuelvo a amarte mi pueblo – entre otras obras.

