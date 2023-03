La comuna de Castex en 2023 tendrá el índice de coparticipación más bajo de su historia

«El anuncio que realizó el gobernador Sergio Ziliotto que presentará un proyecto de modificación de la Ley de Coparticipación, me da la pauta que estoy en el camino indicado cuando digo que la Ley de Coparticipación no distribuye en forma equitativa los recursos para los pueblos más grandes», dijo la intendenta Mónica Curutchet a este diario digital. «La Coparticipación lamentablemente en esta gestión no me permitió soñar con grandes proyectos», agregó la entrevistada.

En la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el gobernador Sergio Ziliotto planteó que «es imperioso» modificar la actual Ley de Coparticipación, pero admitió que «no es fácil». Y anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura que contemplará «la propuesta anterior» e incorporará «Fondos de Garantía temporarios que morigere aumentos o disminuciones bruscas en los índices de coparticipación».

En la víspera, el diario La Arena y este diario digital informaron los índices de Coparticipación para este año, donde la comuna de Eduardo Castex tendrá una nueva disminución de 2,90 a 2,69 puntos.

Discurso.

Curutchet planteó -el miércoles a la noche- sus molestias por la nueva caída del índice coparticipable en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Eduardo Castex.

Allí destacó algunos logros de su gestión, que se concretaron «a pesar de no contar con los recursos económicos con los que se acostumbraba en los últimos años, por la baja del índice de coparticipación, y disminución de los aportes no reintegrables recibidos por esta gestión, en comparación con la anterior».

También expresó que pese al contexto nacional «de crisis económica, en la que nos ha tocado gobernar durante estos tres años, continuamos teniendo nuestras cuentas ordenadas y esto nos permite continuar ejecutando lo planificado».

Y en otro párrafo insistió que los «avances alcanzados» fueron producto del «trabajo continuo, la planificación y gestión permanente, sin que los recursos económicos que sabemos ha sido escasos, hayan resultado un impedimento». «No obstante, quiero aclarar que, en mi opinión, los recursos deberían distribuirse, no por intereses de políticas partidarios, sino por estar al tanto de las necesidades de cada ciudad y el beneficio que puedan aportar», agregó.

El más bajo.

«No, no saqué cuanto representa económicamente está última caída, porque tampoco hoy tenemos una proyección sobre la Coparticipación por el inconveniente que hay con los empleados de Rentas y hay una extensión de la Coparticipación del año pasado. Tendría que tener en claro el número que nos corresponde este año, para sacar la disminución en función de esta nueva caída», expresó Curutchet.

«Mirando que a otras localidades les pasó lo mismo, me quedé un poco más tranquila. En realidad la contadora (NdR: se refiere a su hermana melliza Verónica, actual secretaria de Hacienda y Finanzas) me explicó que fuimos muy eficientes en la recaudación porque la hemos mejorado y eso lo ven los concejales en los legajos mensuales, pero indudablemente el Censo y otras cuestiones siguen impactando en los pueblos con mayor población que no reparten per cápita lo necesario para el desarrollo adecuado para la vida cotidiana de los vecinos», agregó.

– ¿Este es el índice más bajo de la historia de Castex?

-Es el índice más bajo de la historia de Eduardo Castex, y sin embargo me permite estar orgullosa del pueblo que estamos concretando, porque aspiramos al crecimiento y transformación de cada uno de los vecinos. Estoy convencida que si cada vecino transforma su vida en algo mejor, es la salida para que el pueblo este mejor. Y estoy convencida que estamos construyendo un gran Eduardo Castex y esto genera muchas oportunidades para los vecinos y ese es el único objetivo que tenemos en esta gestión».

