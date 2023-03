Horóscopo: Las predicciones del sábado 4

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Ordenen sus pensamientos y tomen esa decisión afectiva. Las cosas mejoran si lo decidimos, muchas veces no asumimos las responsabilidades que tenemos en los vínculos. No negar, no escaparse de sí. Es sano afrontar porque es parte de la llave que impulsa a salir adelante. Momento de color: púrpura.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Compromiso asumido frente a situación familiar. No desestimen tomarse un día de real descanso, sientan lo que merecen. Debemos aprender a respetarnos tanto como esperamos que nos respeten los demás. Soluciones que llegan. Momento de color: ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Traten de mejorar la angustia pensando y concientizando las cosas buenas que les pasan. Siempre hay situaciones favorables. Una novedad de alguien cercano los ayuda a superar un viejo resquemor dejando de lado los malos pensamientos. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se dilata conversaciones que tienen pendiente con personas de sus afectos. Sepan decir lo que deban sin temor. Hay una sensación de tranquilidad nueva en el plano material, se avanza y se dejan atrás conflictos con papeles. Todo pasa a paso. Momento de color: rosado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una inadvertida situación pasa a ser motivo de discordia con la pareja. No se arrebaten y conversen. Pilar en las uniones la verdad y el respeto. Tengan en cuenta en este día poder poner en orden los papeles y organizarse para hacer trámites. Momento de color: verde puro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Posibles propuestas en lo inmediato, estén atento a los contactos que tienen y anímense a echar redes. Una espectacular cita, no fallen ni teman ir. Estar atento, no perder las cosas que se nos presentan. La vida siempre ofrece oportunidades. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Intuición y reconexión a flor de piel al tener un encuentro casual con alguien del pasado. Podrán ver lo que no pudieron antes. No se apuren. Saber que no siempre estamos preparados y que cada cosa es en su debido tiempo. Día de pensamiento. Momento de color: vino.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los acontecimientos de la jornada estarán con un halo de tranquilidad que les darán alegría y más ganas de cuidar lo que tienen en el plano afectivo. Un asunto resuelto. No dejar de darse cuenta de las buenas cosas nos hace evolucionar. Salud. Momento de color: fucsia.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La compañía de personas conocidas les hará mejorar el estado anímico. Recuperan sensaciones que no habían sentido por mucho tiempo. Algo se gesta en el plano material. Saber que todo se mueve constantemente, la paciencia es la clave. Momento de color: canela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Dejar por este día las estructuras tan disciplinadas y se conectan con cosas más simples e internas que comienzan a fluir desde adentro. Una novedad que los impacta. Notar el beneficio de la libertad desde la responsabilidad para ser felices. Momento de color: zafiro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Su libertad de acción a flor de piel en reunión de amigos que los alegrará durante el día. Una nueva situación que surgiría en el plano de sus actividades que les darán buenas expectativas. Piensen bien para poder lanzarse a nuevos emprendimientos. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La melancolía que caracteriza al signo queda postergada al compartir con personas del entorno afectivo momentos divertidos y fraternos. Empezar a ser feliz a partir de las cosas de todos los días y de cada momento es una decisión importante. Momento de color: magenta.

