Moratoria Previsional: Cepip brindará asesoramiento gratuito a más de 4.000 pampeanos

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió -el martes pasado- en ley el proyecto de Moratoria Previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas -entre ellas más de 4.000 pampeanos y pampeanas- puedan ser incluidas y acceder a la jubilación, ya que tienen la edad para el beneficio, y no poseen los 30 años de aporte.

La legislación establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

El coordinador General del Centro Provincial de Inclusión Previsional (CePIP), Raúl Cuevas, explicó que se trata de una ley que “permitirá la inclusión a todas las personas mayores que quedaban afuera del sistema previsional en vigencia”. “Fue aprobada la ley de moratoria, tan discutida y peleada desde el año pasado, que se denomina Plan de Pago de Deuda Previsional. Todavía no tenemos los lineamientos, pero tiene que ser promulgada y luego instrumentada por la ANSES y la AFIP”, contó.

“Es una Ley inclusiva que, por medidas de iguales características, generaron la creación de nuestro Centro Provincial, en el cual articulamos en forma gratuita, las mejores formas de acceder a dichas normativas, y facilitando también los requisitos que en definitiva les va a solicitar la ANSES, a fin de agilizar la tramitación”, dijo el funcionario provincial.

“No es que no trabajaron –continuó- sino que por distintas razones no les hicieron los aportes previsionales correspondientes, o ellos mismos que por distintas razones se vieron imposibilitados de hacerlo, pero que igual contribuyeron al sistema que se financia no solo con los aportes sino con impuesto principalmente el Impuesto al Valor Agregado, que pagamos todos al consumir”.

Había una moratoria que venció en diciembre pasado, y desde ese mes ya nadie se podía jubilar, salvo que tuviera los 30 años de aporte. Ahora sí se vuelve a incluir a estas personas, las mujeres que tienen 60 años y los varones que tengan 65 años cumplidos.

“También hay un plan de inicio de pago para los hombres que tienen entre 55 a 64 años y las mujeres de 50 a 59, que podrán comenzar a regularizar la deuda calculando la cuenta de lo que le estaría faltando de años de aporte cuando lleguen a la edad jubilatoria, y así podrán comenzar a cancelar dicha deuda y cancelarla de acuerdo a las posibilidades de cada persona”, agregó.

PAMPEANOS

Además reiteró que se trata de un sistema inclusivo, ya que más de 4.000 pampeanos y pampeanos podrán acceder al sistema jubilatorio. “Lo más importante de esta Ley es la inclusión. Un sector muy grande de la población del país, que incluye a 4.659 pampeanos y pampeanas, que no iban a poder ingresar al sistema jubilatorio y no poseer el ingreso de una jubilación, y de una Obra Social, con todo lo que eso acarrea a la persona mayor y a la familia, destacó Cuevas.

“Esta medida –prosiguió- viene para solucionar y/o paliar estos problemas, y así la persona mayor pueda vivir dignamente”, explicó, “en muchos casos se integra desde el punto de vista familiar, contribuyendo con su salario al sustento diario”.

CEPIP

El entrevistado detalló que el equipo del CePIP está disponible para las consultas pertinentes en toda la provincia. “Estamos abiertos a todo tipo de inquietudes. Tenemos un archivo de todas las personas que no podían jubilarse, para empezar a llamar y darles la posibilidad de ser incluidas en este régimen, con acceso administrativo totalmente gratuito”, anticipó.

“Tenemos que esperar que se instrumente. Pero sí, ya estamos abiertos a las consultas, que se acerquen a las oficinas del CePIP (San Jorge 162, en Santa Rosa) y también en General Pico, en la delegación del Centro Cívico de calle 13 y 20. También en todas las localidades nos podrán encontrar en las Delegaciones de Desarrollo Social que estamos en contacto directo; y si no, en las oficinas de Acción Social de cada Municipalidad. Tenemos contacto con todas las localidades y el trámite es gratuito”, afirmó.

Cuevas recomendó, además, no esperar hasta la edad jubilatoria para consultar o empezar con los trámites correspondientes. “Si la persona no tiene los años jubilatorios cumplidos y le faltan algunos, la invitamos a acercarse a las oficinas, igual vamos a ir programando el pago de deuda para que cuando llegues a la edad, se pueda jubilar. La asesoramos, inscribimos en el monotributo social o en AFIP. Lo importante es que puedan aportar para cuando lleguen a la edad estén en condiciones de jubilarse”.

Por último, agregó que el CePIP se encuentra en contacto directo con las oficinas de ANSES y AFIP. “En el CePIP gestionamos, ayudamos, asesoramos gratuitamente, pero el que jubila es ANSES. Estamos en contacto directo con esos organismos que son las oficinas que se necesitan para poder llegar a armar una moratoria, concretarla, instrumentarla y que la gente pueda jubilarse”, concluyó.

