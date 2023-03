Según informa el portal Deadline, el argentino se unirá a Sony Music Entertainment para crear una serie que mostrará a Messi cuando era niño, mientras enfrenta obstáculos y viaja a través de un videojuego. Estará dirigida al público infantil y juvenil.

“Desde que era un niño, siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz, porque cumple uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por sumarse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y los niños”, dijo Messi en un comunicado oficial.

“Es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones del deporte en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia”, agregó Fernando Cabral, EVP, Desarrollo de Negocios, Regional Latino-Iberia, Sony Music Entertainment. “Esperamos llevar esta serie conmovedora y humilde a las pantallas para audiencias de todas las edades en todo el mundo”. La serie se producirá en inglés, español y varios otros idiomas. La División de Contenido Premium de Sony Music, que produce en asociación con Leo Messi Management, supervisará el desarrollo y la distribución de la serie. Todavía no se confirmó en que plataforma podrá verse.

