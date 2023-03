Comienza la preventa de entradas para el show de The Weeknd en Argentina

Será su segunda visita al país para la presentación de After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Las entradas podrán adquirirse en preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del miércoles 8 de marzo a las 10 am (por 48 hs o hasta agotar stock), y luego venta general a partir del viernes 10 de marzo a las 10 am. El show será el 18 de octubre en el estadio Monumental.

Al fin terminó la espera para los fans de The Weeknd. Tras su debut en Argentina en Lollapalooza en 2017, pasaron muchas cosas en la vida de Abel Makkonen Tesfaye, nombre real detrás del multifacético artista canadiense.

Con tres discos de estudio llenos de éxitos desde aquel entonces, a los que hace poco se sumó el soundtrack de Avatar, la fama del artista se multiplicó a la velocidad de la luz, convirtiéndolo en uno de los nombres más relevantes de la escena del pop contemporáneo.

No es de extrañar que haya cosechado miles de fans más en Argentina, muchos de los cuales lo estarán viendo por primera vez en el Estadio River Plate el próximo 18 de octubre.

Sobran las introducciones con un artista como The Weeknd, que lanza hit tras hit a escala global y encabeza la lista de las 100 canciones más exitosas de todos los tiempos de Billboard con “Blinding Lights”.

El ícono pop vuelve a visitar a sus fans argentinos después de seis años (su debut fue en el Lollapalooza de 2017), con mucho material nuevo que estrenar por estas latitudes. En su debut en Argentina presentaba Starboy.

Desde ese entonces hasta hoy, The Weeknd lanzó My Dear Melancholy (2018), After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

La gira combina las presentaciones de sus últimos dos trabajos ya que los planes para presentar After Hours debieron postergarse por las restricciones que impuso la pandemia. El nombre del tour, “After Hours Til Dawn”, combina los títulos de sus últimos lanzamientos de manera tal que se forma lo que podríamos traducir como “después de horas y hasta el amanecer”. Un tour que promete eso, una noche completa e inolvidable.