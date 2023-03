Con “Noche de MaraVilla” vuelve el boxeo al Club San Martín de Santa Rosa

La sede del recuperado club capitalino será escenario, el viernes 10, del festival «Noche de MaraVilla», con la presencia de varios púgiles locales. “Será el primero de muchos que se realizarán en toda la Provincia”, destacó el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa, Ceferino Almudévar.

El evento cuenta con el auspicio del Gobierno provincial, será televisado por la TV Pública Pampeana y la pelea de fondo será protagonizada por el santarroseño Mauro Perouene (15-7-1, 8 KO) y el bonaerense Luis Gastón Montiel (8-11-0) en la categoría liviano a 6 rounds.

El festival marcará el retorno de la actividad al club luego de 28 años: la última pelea profesional tuvo lugar el 12 de abril de 1995, cuando Juan Antonio Campo venció por nocaut a Carlos Frías.

El subsecretario Ceferino Almudevar celebró la posibilidad de que el club de Villa Santillán, cuyas instalaciones fueron recuperadas y renovadas por socios en el último año, recupere así “un clásico”. “El boxeo y los bailes en San Martín son una actividad emblemática para Santa Rosa”, recordó.

Detalló que la intención es “colaborar para que haya un festival por mes”. “Sabemos que la demanda es enorme y esperamos que este sea el primero de muchos en las distintas localidades”, agregó.

PELEAS

El programa de peleas amateur es el siguiente: Nirvan Llanos (Toay) vs Nicolás Pereyra (Santa Rosa); Mateo Palacio (Santa Rosa) vs Richard Medina (San Luis); Ezequiel Quiroga (San Luis) vs Tomás Alonso (9 de Julio); Agustín Posada (Santa Rosa) vs José Ledesma (San Luis); Joaquín Pinto (Santa Rosa) vs Joaquín Veliz (9 de Julio).

