La comuna de Castex perdería $ 70 millones por la caída de la Coparticipación

El diputado provincial Julio González (Frejupa) consideró que este «es un buen momento» para debatir una nueva Ley de Coparticipación, donde se fijen pautas sin perjudicar a ninguna comuna pampeana. «La situación de Castex no tiene relación con la legislación, pero es preocupante porque desde 2019 a la fecha tuvo una caída de casi un punto, y solamente la disminución de este año representará casi $ 70 millones anuales que no ingresarán al municipio», expresó.

El presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados apoyó el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto para debatir una nueva Ley de Coparticipación. El mandatario pampeano hizo el anuncio en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde anticipó que el proyecto de ley contemplará «la propuesta anterior» e incorporará «Fondos de Garantía temporarios que morigere aumentos o disminuciones bruscas en los índices de coparticipación».

González recordó que hubo dos proyectos previos donde «no se lograron los objetivos». «El último (proyecto de ley) fue atravesado por una pandemia que trastocó mucho los intereses de cada una de las localidades y las afectó de distinta manera, y si bien los diputados del Frejupa recorrimos todas las microrregiones, pero no se trató porque no se alcanzaron los consensos necesarios», recordó.

El entrevistado admitió que «no es sencillo» conciliar «los intereses de cada localidad», pero «es una tarea que debe realizarse porque es necesaria una nueva ley. Tenemos que ver cómo se conjugan estos intereses, cómo se computan los recursos tributarios y los no tributarios en la torta de la Coparticipación, para fijar reglas claras y no se perjudique a ninguno», expresó.

-¿La actual legislación perjudica a las localidades más pobladas?

-Tiene que ver cómo se computan los servicios no esenciales, que son aquellos que no son servicios básicos pero que los presta el municipio porque en esas comunas no llega el capital privado y en otras comunas el capital privado presta servicios donde no puede participar el municipio. Ahí tenemos que ver cómo se van a conjugar esos recursos. Creo que el proyecto girará en ese sentido. El gobernador Sergio Ziliotto planteó algún fondo compensatorio para las subas y bajas. Veremos cuando ingrese el proyecto a la Cámara. Pero, es un buen momento para que salga está nueva ley, así que esperamos contar con los consensos necesarios.

-La comuna de Castex acumula tres caídas consecutivas y alcanzó el índice más bajo de la historia. ¿Influye en esto la legislación o es responsabilidad de la gestión municipal?

-Es muy preocupante. Esto es un dato objetivo: entre 2019 y el actual prácticamente perdió un punto, y es mucho dinero que se pierde por año. Este nuevo proyecto no tiene nada que ver, porque todas las administraciones se manejan con el mismo esquema. Pero, económicamente es una pérdida muy importante, y al tener una baja tan considerable (en tres años) es mucho dinero que deja de ingresar a la localidad. No sé cuánto se perdió en los tres años, pero la última caída (2,90 a 2,69 puntos) representan casi 70 millones de pesos que no ingresarán este año. Así que tendríamos que cuantificar cuánto representan las tres últimas caídas del índice coparticipable.

