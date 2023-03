Atentado a Cristina: Cámara rechazó pedido de Carrizo e instó a avanzar al juicio oral

La Cámara Federal porteña rechazó hoy el pedido de la defensa de Nicolás Carrizo para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner e instó a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar en la elevación de la parte principal del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.

Los jueces de la Sala I del tribunal dispusieron «confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo», procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del ataque, y resaltaron que aún se encuentra «configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación», según surge del fallo al que accedió Télam. En la misma resolución, y a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza Capuchetti -que delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo- a avanzar en dirección al juicio oral y público por el hecho ocurrido el 1 de septiembre último por el que, además de Carrizo, se encuentran detenidos los acusados de ser los autores de la tentativa de homicidio: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron mediante un voto conjunto «instar a la a quo -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal», lo que implicaría llevar el caso a juicio oral y público. Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo que «más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva».

