Tucumán: Agente de tránsito noqueó a un taxista, pidió perdón y fue suspendido

El violento episodio se viralizó el martes por la tarde cuando el funcionario municipal identificado como Emiliano Nasul, golpea a un taxista y lo deja tirado en el piso, perdiendo sangre de la nariz. Luego el agente pidió disculpas por su accionar y admitió que se sintió “desbordado” por la situación. “El hombre me había tirado de la moto», afirmó.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Virgen de la Merced y Santa Fe, en Barrio Norte, y fue captado por un testigo que increpó al agente: “No podés pegarle, tenés que dar el ejemplo. Vos sos la autoridad, ¿cómo vas a hacer eso?”, le dijo.

Según explicó el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, en los momentos previos al golpe, el conductor del taxi habría sido demorado por cometer una infracción, por lo que Nasul le habría pedido llevar el vehículo al corralón municipal.

“El taxi estaba estacionado en Marco Paz y Laprida, en zona prohibida. Cuando el inspector pide documentación, le da el carné, la cédula verde, pero no tenía el carné de sanidad. Entonces, el inspector le indica que tiene que llevar el taxi al corralón”, señaló.

Una vez en camino al lugar, al frenar en un semáforo, el taxista se baja del rodado, tira de la moto al inspector y le arrebata la documentación. En ese momento es cuando el motorista de tránsito le pega una trompada que tira al piso al conductor del vehículo en infracción.

“¡Mirá como me ha tirado de la moto! ¿Por qué me tengo que dejar pegar?”, se justificó en primera instancia el agente. “Me viene a tratar de coimero y me pega encima. No papá. Me tira de la moto. No es así”, agregó.

Por el hecho, el dueño del taxi fue citado a la repartición pública, mientras que al agente municipal se le inició un sumario administrativo y fue suspendido provisoriamente de sus funciones. Además, según confirmaron fuentes oficiales, será sometido a un examen “para evaluar cómo controla su ira”.

