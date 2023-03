Indian Wells: Diego Schwartzman volvió al triunfo en su debut

El argentino venía de cuatro caídas consecutivas en primera ronda en Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile. Le ganó a su compatriota Federico Coria por 6-1 y 6-2. Además, Pedro Cachín derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili. Su próximo rival será el noruego Casper Ruud.

Tras vencer a Coria, Schwartzman se enfrentará en el próximo encuentro al noruego Casper Ruud, quien fue exceptuado de la ronda inicial y es el tercer favorito al título en el certamen que se desarrolla sobre superficie de cemento y que repartirá premios por 10.143.750 dólares.

Otro de los argentinos que tuvo un buen comienzo fue el cordobés Pedro Cachín, quien se impuso en el debut al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-5 y 6-3 luego de 1 hora y 26 minutos de partido y pasó a la segunda ronda donde se medirá ante el alemán Alexander Zverev, quien ingresará a jugar directamente en esa instancia. El Master 1000 de Indian Wells tendrá además a otros cuatro tenistas argentinos, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, quienes ingresarán a jugar directamente en la segunda ronda, mientras que también jugarán Tomás Martín Etcheverry y Guido Pella.

De la competencia que se disputa en Indian Wells, no participarán Novak Djokovic, líder del ranking mundial, y Rafael Nadal. En el caso del serbio, no estará presente debido a que no se vacunó contra el coronavirus y ese es un requisito indispensable en Estados Unidos, por lo cual también se perderá el Masters 1000 en Miami. En tanto, el español se lesionó durante el Abierto de Australia en enero pasado y se estima que su regreso recién se producirá en abril.