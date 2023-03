Ziliotto en Expoagro 2023: «El gran desafío es buscar nuevos mercados dentro y fuera del país»

El gobernador Sergio Ziliotto concurrió hoy a la muestra Expoagro, donde dialogó con los 30 empresarios pampeanos que comparten el espacio que el gobierno provincial tiene a través del Banco de La Pampa.

El mandatario pampeano recorrió los stands acompañado por la ministra de la Producción, Fernanda González; el presidente de Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (I-COMEX), Sebastián Lastiri y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia.



El mano a mano con las y los empresarios permitió vislumbrar un marcado optimismo, no sólo en relación a los volúmenes de venta, sino también por la ampliación de mercados que ofrece Expoagro.



En coincidencia con otros empresarios, el metalúrgico Ariel Solaro no ocultó su sorpresa porque “a pesar de la sequía y algunos elementos que nosotros considerábamos podían operar en contra de las ventas, estamos concretando operaciones”. Reconoció que “muchos” de los visitantes ya conocen el Compre Pampeano y “vienen a cerrar negocios”. “Esa es una ventaja que sólo tenemos los pampeanos, porque no existe en toda la Expoagro una herramienta financiera como la que nos facilitan el Gobierno de La Pampa y el Banco de La Pampa”.

Por su parte, el titular de Agromaderas García destacó especialmente que “el Compre Pampeano nos amplió un universo de mercado que no nos imaginábamos”. “Hoy cierro operaciones con clientes de otras provincias, no sólo de La Pampa. Eso incide notablemente en los volúmenes de venta y nos permite proyectar futuro”, resaltó.



EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS

Ante la prensa acreditada en la muestra, el gobernador Ziliotto afirmó: “venimos acompañando a treinta empresas de La Pampa dedicadas a la industria, con una gran inversión y una gran sinergia entre lo público y lo privado”. “Nuestras empresas hoy tienen una herramienta financiera, a través del Banco de La Pampa, que ofrece sus productos a cinco años con una tasa final de 44% porque la Provincia, a través de su presupuesto, subsidia 30 puntos”, detalló.





“También nos enorgullece mostrar la calidad de la industria pampeana. Nuestro gran desafío es cruzar los límites de la provincia buscando mercados dentro y fuera del país. Por eso nos acompaña el director ejecutivo de I-COMEX, Sebastián Lastiri; a cargo de esta nueva agencia de inversiones que tiene como principal objetivo nuclear todas las áreas productivas del gobierno y del sector privado”, detalló.

“Desarrollar la provincia de La Pampa es una construcción colectiva y el Estado provincial otorga las principales herramientas de apoyo desde lo logístico, lo financiero y económico; acompañando para generar nuevos mercados”, enfatizó Ziliotto.



COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA

El mandatario pampeano también se refirió a la sequía que afecta importantes zonas del país. “El cambio climático nos está impactando muchísimo, tenemos que hacer un análisis muy fuerte acerca de qué hemos hecho y ver de qué manera creamos condiciones para evitar situaciones climáticas tan extremas”, expresó.



“En La Pampa -continuó el mandatario- se dio una sequía pronunciada, no tanto como en la zona núcleo, es cierto; pero sin embargo hubo temperaturas muy altas y heladas tempranas, que impactaron en el noroeste de la Provincia”.





“Tenemos una gran vinculación con el sector privado, nos escuchamos y analizamos cuáles son las medidas que podemos poner en marcha, pero creo que la solución de fondo es mejorar las prácticas que tengan que ver con el uso del suelo, con la tecnificación cada vez mayor que se agrega a la producción; en este sentido desde la Agencia de Ciencias, Tecnología e Innovación Abierta estamos poniendo al servicio del sector productivo tecnología para ser más eficientes y competitivos, a la hora de buscar nuevos mercados”, agregó.



BENEFICIOS DEL COMPRE PAMPEANO

La presencia del mandatario pampeano viene a confirmar el apoyo del gobierno provincial a la industria local que participa en la Expoagro 2023, y que se materializa en la implementación del Compre Pampeano, bonificando la tasa de interés en 30 puntos; incrementando los montos a financiar hasta $ 20 millones por la línea Compre Pampeano Tradicional y hasta $ 50 millones por Compre Pampeano UIP, y ampliando los plazos de las operatorias tradicional y UIP, con destino a inversión, en hasta 60 meses con 12 de gracia.

Desde este modo el Gobierno de La Pampa y el Banco de La Pampa, acompañan, junto a la Unión Industrial de La Pampa (UNILPa), a treinta empresas que participan de la Exposición en los rubros: metalúrgica, energía solar, nutrición animal, aberturas, construcción, implementos agrícolas y alimentos cárnicos.

Comentarios

Comentarios