“La Princesita” Bermúdez recuperó los títulos mundiales minimosca en el Luna Park

La argentina Evelin «La Princesita» Bermúdez recuperó los títulos minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación (FIB), al vencer anoche a la mexicana Tania Enríquez por puntos, en fallo unánime, en el mítico estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires.

La pelea estelar de la velada «Gloria y Honor 2», desarrollada en una calurosa noche porteña ante más de 1.000 personas, se resolvió con las siguientes tarjetas en favor de la rosarina: Bolívar Arauz (Panamá) 97-93, Jesuan Letizia (Argentina) 96-94 y Craig Smith (Canadá) 97-93.

La «Princesita» Bermúdez, de 26 años, reconquistó las fajas que estaban vacantes después de su derrota con fallo dividido ante la costarricense Yokasta Valle, en la pelea que marcó su debut fuera del país en Carson, Estados Unidos, en noviembre pasado.

«Es una noche soñada, la mejor, gracias a todos los que me tenían fe. Les quiero decir a todos los chicos que tienen un sueño, que lo cumplan. Que no piensen que no van a poder, que sigan porque yo perdí y volví a ganar. Esto es un ejemplo: cuando uno tiene un sueño, hay que seguir», declaró sobre el ring, con ambos cinturones sobre el torso, en un mensaje de resiliencia.

Bermúdez revivió en el Luna Park las buenas sensaciones experimentadas en su anterior presentación del 22 de marzo del año pasado cuando le ganó a su compatriota Débora Rengifo y añadió la corona minimosca OMB a su palmarés, tras lograr el título FIB frente a la bonaerense Tamara Demarco en 2021.

La argentina volcó el combate a su favor a partir del séptimo round después de aturdir a la imbatida mexicana con una sucesión de golpes al rostro sobre la campana. Desde entonces, cambió la tendencia de una pelea trabada, de poca emoción, en la que Enríquez había mostrado más aptitud para llegar a destino a través del contragolpe.

La boxeadora de Rosario arriesgó en los tres asaltos finales, se acomodó mejor al perfil zurdo de su contrincante y calibró la distancia para conectar su recto de derecha con el que dejó una mejor impresión para escuchar el fallo del jurado.

«La Princesita», hermana menor del «Terrible» Gustavo Bermúdez -excampeón latino- y de la «Bonita» Daniela, excampeona mundial en tres categorías, elevó su récord profesional a 18-1-1 (6 KOs).

OTRO CAMPEONATO

Por su parte, la «Chula» Enríquez soportó la primera derrota en su estreno en el extranjero luego de consechar 20 victorias en igual cantidad de presentaciones, nueve de ellas por la vía rápida.

En el turno previo del combate femenino, Alberto «Impacto» Melián derrotó con dramatismo al colombiano Johan «Chocorramo» Segura por nocaut técnico en el noveno asalto y unificó los títulos latino pluma FIB y OMB.

El cordobés de Villa Dolores, radicado en el barrio porteño de La Paternal, torció con guapeza y orgullo el rumbo de un enfrentamiento favorable al colombiano en la primera mitad.

Con su técnica rígida y una estrategia de pelea corta que le funcionó a partir del sexto asalto, el olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 emparejó el desarrollo y encontró su undécimo triunfo rentado con un certero golpe a la zona hepática, que doblegó al joven Segura (20 años), invicto hasta esta noche (11-1, 8 KOs).

El ambiente del Luna Park llegó a su climax con la victoria del «Impacto» Melián (11-2-1, 7 KOs.), quien ingresó al ring disfrazado de espartano, rodeado por bailarines que recrearon una danza guerrera, y enfundado en una camiseta de Argentinos Juniors.

Por el cetro latino CMB de los welters, el santafesino «TNT» Maidana (20-2, 15 KOs.) se impuso ante el ecuatoriano Edwin «El Sobrenatural» Bennett (15-4, 7 KOs.), excampeón regional CMB superligero, por nocaut en el tercer round.

En tanto, el púgil de Villa Gobernador Gálvez «Tobías «Pitbull» Reyes (11-0, 10 KOs.) defendió la faja latina FIB y la sudamericana de los moscas, ante el pegador venezolano Gilbert «Toronto» González (18-4-2, 13 KOs), a quien doblegó en cuatro rondas.

Finalmente, en el único combate titular netamente argentino, el actual campeón latino OMB superpluma, ex campeón mundial juvenil y medallista en los Juegos Odesur 2019, Junior Alanis (11-0, 3 KOs.) acabó con Kevin «Maquinita» Acevedo (23-6-3, 6 KOs) en tres asaltos.

