Por primera vez en 20 años se volvió a ver públicamente al actor Gene Hackman

El mítico actor, que tiene 93 años, no había aparecido en público desde 2004 en el estreno de ‘Bienvenido a Mooseport’. Había desaparecido del ojo público desde entonces hasta esta semana, que ha sido grabado y fotografiado por el New York Post en Santa Fe (Nuevo México), ciudad en la vive. Fue parte de grandes clásicos como The French Connection, Sin Perdón o Arde Mississippi.

En 2008, Hackman hizo público que abandonaba su carrera como actor para dedicarse de forma plena a su carrera literaria. Durante su extensa carrera en el cine de más de seis década, ganó dos Oscar, uno al mejor actor en 1971 por su trabajo en The French Connection y al mejor actor secundario en 1993 por Sin Perdón, dirigida por Clint Eastwood.

Después de casi dos décadas lejos de las cámaras, se ha dedicado a vivir la vida, a disfrutar de la tranquilidad, algo que ya anhelaba en sus últimos años en la gran pantalla, y uno de los motivos que le llevaron a decir adiós a la misma.

Su imagen con 93 años de edad ha preocupado a los fans del propio actor, pues el paso de los años ha hecho mucha mella en su aspecto, y algunos de sus seguidores no han llegado a reconocerle.